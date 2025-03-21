65-летний Людвик Зифчак живет в чешском городе Карлова-Студанка, занимается гостиничным бизнесом, считает себя идейным коммунистом, восхваляет бывшую Чехословакию и критикует «бархатную революцию» 1989 года, которая, по его словам, привела к обнищанию людей и созданию «второсортного капитализма». Несмотря на то, что сам Зифчак был одной из ключевых фигур событий, в результате которых коммунисты потеряли в Чехословакии власть.

На тот момент Людвик Зифчак был офицером Государственной службы безопасности Чехословакии, организовавшей 17 ноября 1989 года специальную операцию, по замыслу которой он должен был инсценировать смерть «пражского студента Мартина Шмидта», чтобы направить таким образом массовые протесты против конкретных членов правящей партии. Но события приняли иной оборот, и внутрипартийный конфликт завершился победой «бархатной революции». В то время Зифчак под именем студента технического университета в Остраве Милана Ружички должен был проникнуть в оппозиционные группы и работать там как агент спецслужб. Он успешно выполнил поставленную задачу и настолько органично вошел в контакт с Вацлавом Гавелом, Петром Улем, Анной Шабатовой и другими диссидентами, что к 1989 году они уже считали «Ружичку» одним из ведущих активистов оппозиционного движения. Основав независимую студенческую ассоциацию, Зифчак передавал спецслужбам информацию из диссидентской среды. Накануне демонстрации 17 ноября 1989 года Государственная служба безопасности Чехословакии, которой руководил генерал Алоиз Лоренц, подготовила специальный план, центральная роль в котором была отведена лейтенанту Зифчаку. В день акции Независимая студенческая ассоциация организовала демонстрацию в Праге, в которой Зифчак в качестве студенческого лидера участвовал под именем Милана Ружички. Полиция разогнала митинг, Зифчак же получил удар прикладом по голове, упал на асфальт и профессионально изобразил потерю сознания, после чего его увезли в больницу, а позже объявили мертвым.

После чего по студенческим общежитиям была распространена информация о том, что во время демонстрации полиция убила студента Мартина Шмидта. Петр Ул передал эти сведения радиостанции «Свободная Европа», которая выпустила в эфир непроверенную новость. Позже дезинформация была раскрыта, и Петр Ул извинился за ошибку. Однако «фейк» спецслужб сработал, ложное сообщение о гибели Шмидта вызвало мощную волну общественного негодования, и «бархатная революция» вступила в свою необратимую фазу. Год спустя, выступая в парламенте, Зифчак раскрыл суть событий. По его словам, консервативный курс генерального секретаря Коммунистической партии Чехословакии Милоша Якеша не устраивал ряд представителей партийной номенклатуры и спецслужб, стремившихся повторить в Чехословакии «перестройку» по советскому образцу. Среди недовольных были такие влиятельные лидеры КПЧ, как Любомир Штроугал, Ладислав Адамец и генерал Алоиз Лоренц. Эта группа пыталась использовать протестное движение, чтобы сменить руководство Коммунистической партии и взять власть в свои руки. Именно с этой целью они сделали все возможное, чтобы придать демонстрации 17 ноября масштаб всенародного восстания. Смерть студента Мартина Шмидта должна была стать центральным элементом плана дискредитации руководства КПЧ. Когда стало известно, что Шмидт жив, спецслужбы, естественно, стали препятствовать распространению правды, сорвав пресс-конференцию диссидентов, организованную для опровержения этой новости, и даже арестовав ее участников. Что, как и следовало ожидать, вызвало противоположный эффект.