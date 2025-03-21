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Трамп об обстрелах Украины: Ну подумаешь, воюют

20:41 1647

Президент США Дональд Трамп дал понять, что не считает нынешние атаки РФ по Украине поводом для новых санкций.

Президенту США задали вопрос: «Россия продолжает атаковать Украину, планируете ли вы ввести санкции?».

«Ну, они воюют друг с другом», – ответил Трамп.

Вечером 20 марта российская армия запустила в направлении Одессы ударные беспилотники, в городе раздались взрывы, вспыхнули мощные пожары. Украинские СМИ отмечали, что это, возможно, самая массированная атака на город за три года войны.

В ночь на 20 марта Россия запустила по Украине почти 200 «шахедов» и дронов-имитаторов. Об этом в четверг заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, в результате массированной атаки на Кировоградскую область травмы получили 10 человек, в том числе четверо детей.

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