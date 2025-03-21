ФБР ослабляет контроль за экстремистами внутри США

Федеральное бюро расследований США сократило штат в офисе, занимающемся борьбой с внутренним терроризмом, и отказалось от инструмента, который использовался для отслеживания таких расследований, пишет Reuters со ссылкой на источники.

По словам пяти собеседников агентства, сотрудников ФБР переводят из отдела внутренних террористических операций. Два источника говорят, что были переведены около 16 человек. Еще один собеседник заявил, что в руководстве обсуждалось полное расформирование, хотя окончательное решение еще не объявлено.

Также ФБР прекратило практику маркировки расследований, связанных с внутренним терроризмом. Метки, как пишет Reuters, были важным инструментом, помогающим службе выявлять тенденции и отслеживать соответствующие дела по всей стране.

Кроме того, из служебной записки, с которой ознакомился Reuters, следует, что администрация президента США Дональда Трампа отдельно поручила объединенным оперативным группам ФБР по борьбе с терроризмом оказать содействие в иммиграционных мерах.

Собеседники Reuters опасаются, что эти изменения снизят способность ФБР отслеживать угрозы, исходящие от сторонников превосходства белой расы и экстремистских групп. Некоторые бывшие чиновники, напротив, сказали, что для ФБР нет ничего необычного в том, чтобы перераспределять ресурсы в зависимости от меняющихся угроз.

На запросы журналистов об изменениях ФБР напрямую не ответило, но заявило, что ведомство стремится «защищать США от многих угроз, включая терроризм, насильственные преступления, незаконный оборот наркотиков и кибератаки».