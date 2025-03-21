Британский принц на танке у российской границы

Британский принц Уильям принял участие в учениях НАТО на военной базе Тапа в Эстонии, расположенной в 120 километрах от российской границы.

Наследник британского престола прибыл в страну, чтобы продемонстрировать поддержку Лондоном балтийским союзникам на фоне напряженности с Москвой. Перед журналистами он появился в боевой экипировке — шлеме и очках — и прокатился на танке Challenger 2, а затем пересел в БМП Warrior.

Во время визита Уильям пообщался с британскими военными, которые дислоцированы на базе для сдерживания возможной угрозы со стороны России. Принц отметил важность нахождения солдат «так близко к российской границе». База Тапа до 1991 года использовалась советскими войсками, здесь находились в том числе истребители МиГ.

Принц Уильям имеет опыт службы в армии: он обучался пилотированию военного вертолета и принимал участие в операциях в Афганистане и в Атлантике, где перехватил крупную партию кокаина.