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Митинги в Турции вспыхнули с новой силой
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Митинги в Турции вспыхнули с новой силой

Вучич призвал на помощь российских опричников

21:09 1442

Вице-премьер-министр Сербии Александар Вулин заявил, что российские спецслужбы помогли властям Белграда отреагировать на многомесячные антиправительственные протесты.

Об этом Вулин заявил в интервью "РИА Новости".

Сербский вице-премьер выразил благодарность "российским спецслужбам, которые нас всегда поддерживают в нашей борьбе против цветных революций, прежде всего информацией".

"Они знают, какая опасность нависла над Сербией. У нас очень хорошая коммуникация, и я очень благодарен за это", – добавил Вулин.

Он также напомнил, что спецслужбы России и Сербии договорились о сотрудничестве в борьбе с "цветными революциями", и это соглашение остается в силе.

Напомним, после трагедии на железнодорожном вокзале в сербском городе Новый Сад, в результате которой погибли уже 16 человек, в стране начались масштабные студенческие антиправительственные протесты.

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