Италия отказалась помогать США с яйцами

Италия отказалась от поставок яиц в США, сообщает Corriere della Sera.

Посольство США обращалось к итальянским производителям с просьбой помочь с экспортом, но все компании отклонили запрос.

Причина — их мощности рассчитаны на внутренний рынок. Некоторые представители отрасли выразили готовность рассмотреть вариант поставок через полгода, но подчеркнули, что это не должно повлиять на местных потребителей.

США столкнулись с ростом цен на яйца из-за птичьего гриппа, и администрация Трампа обвиняет Байдена в кризисе.