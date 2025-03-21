Парализована работа крупнейшего аэропорта Европы. Русские?..
Поздно вечером 20 марта на электроподстанции Хейсе, на западе Лондона, в паре километров от аэропорта Хитроу, произошел пожар, который привел к обесточиванию крупнейшего аэропорта в Европе. В 2024 году через его терминалы прошло почти 84 миллиона пассажиров. Над выяснением причин пожара работает контртеррористическая группа.
Пока неясно, когда аэропорт снова заработает. Власти просят не ехать в Хитроу людей, которые надеются на скорое возобновление работы, и советуют дождаться специального объявления о начале нормального функционирования.
В пятницу некоторые самолеты будут вылетать, но это не регулярные рейсы, а усилия по разгрузке аэропорта. Представитель премьер-министра Великобритании предупредил, что в правительстве ожидают существенные нарушения в режиме авиаперевозок «на часы и дни вперед».
Невиданная в Британии по последствиям авария привела к отмене и изменению маршрутов около 1300 рейсов. Пострадало около 200 тысяч пассажиров. После пожара в окрестностях Хейса без электричества осталось 67 тысяч домохозяйств.
На критику неподготовленности аэропорта к внезапной потере электроснабжения его руководство отвечает, что «будучи самым загруженным аэропортом Европы, Хитроу использует энергии, как небольшой город, поэтому невозможно обеспечить резервное электроснабжение для безопасного обеспечения всей жизнедеятельности». Мощности альтернативных систем электроснабжения хватает, чтобы обеспечить посадку самолета и безопасную эвакуацию пассажиров, но не больше.
Компании, занимающиеся перевозкой пассажиров, уже объявили о дополнительных рейсах, чтобы перевезти дополнительное количество людей, включая пострадавших от отмены рейсов в Хитроу. Так, ирландская Ranair сообщила о запуске восьми дополнительных рейсов между Дублином и лондонским аэропортом Станстед, а Eurostar добавит еще один поезд на 882 места на рейсы между Лондоном и Парижем.
Что касается причин возникновения пожара, они пока не прояснены, но специалисты удивлены этому случаю. Электроподстанции снабжены аппаратурой, которая отслеживает работу сети и трансформаторов и предназначена для предотвращения аварийных моментов. Якобы есть признаки того, что загорелось масло, которое обеспечивает изоляцию в системах высокого напряжения, и оно по определению не должно возгораться.
Пока следствие не нашло признаков внешнего вмешательства, но по последствиям эту аварию уже сравнивают с нарушениями в авиаперевозках, которые возникли после терактов 9/11 в Нью-Йорке. В последние годы акты саботажа и диверсий в Европе перестали быть редкостью. И ни для кого не секрет, кто за ними стоит.