Парализована работа крупнейшего аэропорта Европы. Русские?..

Поздно вечером 20 марта на электроподстанции Хейсе, на западе Лондона, в паре километров от аэропорта Хитроу, произошел пожар, который привел к обесточиванию крупнейшего аэропорта в Европе. В 2024 году через его терминалы прошло почти 84 миллиона пассажиров. Над выяснением причин пожара работает контртеррористическая группа. Пока неясно, когда аэропорт снова заработает. Власти просят не ехать в Хитроу людей, которые надеются на скорое возобновление работы, и советуют дождаться специального объявления о начале нормального функционирования.

В пятницу некоторые самолеты будут вылетать, но это не регулярные рейсы, а усилия по разгрузке аэропорта. Представитель премьер-министра Великобритании предупредил, что в правительстве ожидают существенные нарушения в режиме авиаперевозок «на часы и дни вперед». Невиданная в Британии по последствиям авария привела к отмене и изменению маршрутов около 1300 рейсов. Пострадало около 200 тысяч пассажиров. После пожара в окрестностях Хейса без электричества осталось 67 тысяч домохозяйств. На критику неподготовленности аэропорта к внезапной потере электроснабжения его руководство отвечает, что «будучи самым загруженным аэропортом Европы, Хитроу использует энергии, как небольшой город, поэтому невозможно обеспечить резервное электроснабжение для безопасного обеспечения всей жизнедеятельности». Мощности альтернативных систем электроснабжения хватает, чтобы обеспечить посадку самолета и безопасную эвакуацию пассажиров, но не больше.