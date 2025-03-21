USD 1.7000
EUR 1.8582
RUB 2.0804
Подписаться на уведомления
Митинги в Турции вспыхнули с новой силой
Новость дня
Митинги в Турции вспыхнули с новой силой

Парализована работа крупнейшего аэропорта Европы. Русские?..

горячая тема
Фарид Исаев, автор haqqin.az
21:31 1804

Поздно вечером 20 марта на электроподстанции Хейсе, на западе Лондона, в паре километров от аэропорта Хитроу, произошел пожар, который привел к обесточиванию крупнейшего аэропорта в Европе. В 2024 году через его терминалы прошло почти 84 миллиона пассажиров. Над выяснением причин пожара работает контртеррористическая группа.

Пока неясно, когда аэропорт снова заработает. Власти просят не ехать в Хитроу людей, которые надеются на скорое возобновление работы, и советуют дождаться специального объявления о начале нормального функционирования.

Пока следствие не нашло признаков внешнего вмешательства, но по последствиям эту аварию уже сравнивают с нарушениями в авиаперевозках, которые возникли после терактов 9/11 в Нью-Йорке

В пятницу некоторые самолеты будут вылетать, но это не регулярные рейсы, а усилия по разгрузке аэропорта. Представитель премьер-министра Великобритании предупредил, что в правительстве ожидают существенные нарушения в режиме авиаперевозок «на часы и дни вперед».   

Невиданная в Британии по последствиям авария привела к отмене и изменению маршрутов около 1300 рейсов. Пострадало около 200 тысяч пассажиров. После пожара в окрестностях Хейса без электричества осталось 67 тысяч домохозяйств.

На критику неподготовленности аэропорта к внезапной потере электроснабжения его руководство отвечает, что «будучи самым загруженным аэропортом Европы, Хитроу использует энергии, как небольшой город, поэтому невозможно обеспечить резервное электроснабжение для безопасного обеспечения всей жизнедеятельности».  Мощности альтернативных систем электроснабжения хватает, чтобы обеспечить посадку самолета и безопасную эвакуацию пассажиров, но не больше.

В последние годы акты саботажа и диверсий в Европе перестали быть редкостью. И ни для кого не секрет, кто за ними стоит

Компании, занимающиеся перевозкой пассажиров, уже объявили о дополнительных рейсах, чтобы перевезти дополнительное количество людей, включая пострадавших от отмены рейсов в Хитроу. Так, ирландская Ranair сообщила о запуске восьми дополнительных рейсов между Дублином и лондонским аэропортом Станстед, а Eurostar добавит еще один поезд на 882 места на рейсы между Лондоном и Парижем.

Что касается причин возникновения пожара, они пока не прояснены, но специалисты удивлены этому случаю. Электроподстанции снабжены аппаратурой, которая отслеживает работу сети и трансформаторов и предназначена для предотвращения аварийных моментов. Якобы есть признаки того, что загорелось масло, которое обеспечивает изоляцию в системах высокого напряжения, и оно по определению не должно возгораться.

Пока следствие не нашло признаков внешнего вмешательства, но по последствиям эту аварию уже сравнивают с нарушениями в авиаперевозках, которые возникли после терактов 9/11 в Нью-Йорке. В последние годы акты саботажа и диверсий в Европе перестали быть редкостью. И ни для кого не секрет, кто за ними стоит.

Трамп серьезен насчет Канады
Трамп серьезен насчет Канады
22:04 416
Авиаудары России по Украине
Авиаудары России по Украине
21:53 725
Израиль ликвидировал главу военной разведки ХАМАС
Израиль ликвидировал главу военной разведки ХАМАС
21:40 491
Как чекисты с диссидентами свергают режимы
Как чекисты с диссидентами свергают режимы былое и думы
20:21 2749
Израиль: С Азербайджаном вместе навсегда. Пример для всех
Израиль: С Азербайджаном вместе навсегда. Пример для всех
14:05 6215
Вучич призвал на помощь российских опричников
Вучич призвал на помощь российских опричников
21:09 1446
Путин подставил плечо Эрдогану
Путин подставил плечо Эрдогану главная тема
18:57 5779
Трамп начал большую чистку судей
Трамп начал большую чистку судей новая война президента
12:34 4270
Трамп рассказал о дележе украинских земель
Трамп рассказал о дележе украинских земель новость дополнена
20:23 2753
Маск блокирует турецкую оппозицию
Маск блокирует турецкую оппозицию
19:14 4320
Байден хочет вернуться
Байден хочет вернуться
19:01 3758

ЭТО ВАЖНО

Трамп серьезен насчет Канады
Трамп серьезен насчет Канады
22:04 416
Авиаудары России по Украине
Авиаудары России по Украине
21:53 725
Израиль ликвидировал главу военной разведки ХАМАС
Израиль ликвидировал главу военной разведки ХАМАС
21:40 491
Как чекисты с диссидентами свергают режимы
Как чекисты с диссидентами свергают режимы былое и думы
20:21 2749
Израиль: С Азербайджаном вместе навсегда. Пример для всех
Израиль: С Азербайджаном вместе навсегда. Пример для всех
14:05 6215
Вучич призвал на помощь российских опричников
Вучич призвал на помощь российских опричников
21:09 1446
Путин подставил плечо Эрдогану
Путин подставил плечо Эрдогану главная тема
18:57 5779
Трамп начал большую чистку судей
Трамп начал большую чистку судей новая война президента
12:34 4270
Трамп рассказал о дележе украинских земель
Трамп рассказал о дележе украинских земель новость дополнена
20:23 2753
Маск блокирует турецкую оппозицию
Маск блокирует турецкую оппозицию
19:14 4320
Байден хочет вернуться
Байден хочет вернуться
19:01 3758
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться