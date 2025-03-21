Израиль ликвидировал главу военной разведки ХАМАС

Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Армия обороны Израиля уничтожила ударом террориста Усаму Табаша, который являлся главой военной разведки ХАМАС на юге Газы и главой подразделения по наблюдению и корректировке огня ХАМАС", - говорится в заявлении.

"Табаш был высокопоставленным террористом ХАМАС и являлся важным источником оперативных знаний для террористической организации, а также занимал различные руководящие должности в ХАМАС, включая должность командира батальона в бригаде Хан-Юнис", - добавили в пресс-службе.

В армии отметили, что ликвидация Табаша "сокращает возможности ХАМАС по сбору разведданных и нанесению ущерба войскам".