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Израиль ликвидировал главу военной разведки ХАМАС

21:40 491

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала руководителя военной разведки радикального движения ХАМАС на юге сектора Газа Усаму Табаша.

Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Армия обороны Израиля уничтожила ударом террориста Усаму Табаша, который являлся главой военной разведки ХАМАС на юге Газы и главой подразделения по наблюдению и корректировке огня ХАМАС", - говорится в заявлении.

"Табаш был высокопоставленным террористом ХАМАС и являлся важным источником оперативных знаний для террористической организации, а также занимал различные руководящие должности в ХАМАС, включая должность командира батальона в бригаде Хан-Юнис", - добавили в пресс-службе.

В армии отметили, что ликвидация Табаша "сокращает возможности ХАМАС по сбору разведданных и нанесению ущерба войскам".

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