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Авиаудары России по Украине

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21 марта 2025 года в течение часа войска РФ сбросили не менее 6 управляемых авиационных бомб на центр поселка Краснополье Сумского района, сообщают украинские СМИ.

В результате бомбардировок в поселке Краснополье погибли три человека, еще четверо получили ранения. Также была зафиксирована атака на мотоцикл в поселке Рожковичи, где пострадали двое людей.

В это время российская армия продолжила атаки на населенные пункты Сумской области.

Воздушная тревога объявлена в шести областях Украины, включая Полтавскую, Харьковскую, Днепропетровскую, Кировоградскую, Сумскую, Черниговскую и часть Запорожской области.

Вчера, 20 марта, российские войска нанесли авиаудар по жилому дому в Краснополье, что привело к гибели двух гражданских.

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