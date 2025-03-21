Пашинян выполняет еще одно требование Азербайджана

"Мы говорили, что есть вопросы, которые обсуждаемы, и есть не подлежащие обсуждению. Из обсуждаемых - возможность роспуска Минской группы ОБСЕ. Еще раз повторюсь: вопрос роспуска МГ ОБСЕ подлежит обсуждению. И мы в ближайшее время намерены инициировать обсуждения по этому поводу", - сказал армянский премьер.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью Общественному телевидению.

Армения намерена начать обсуждения для роспуска международного переговорного формата - Минской группы ОБСЕ, сопредседателями которой являются Россия, США и Франция.

Кроме того, Пашинян отметил, что после подписания мирного соглашения Армения может уменьшить нагрузку на наблюдателей ЕС на границе с Азербайджаном.

Он подчеркнул, что Армения будет придерживаться плана и предложит народу новый основной закон.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в 2027 году в стране планируется провести референдум по вопросу принятия новой конституции.

«Не утруждать наблюдателей ЕС означает, что такой необходимости просто нет», — добавил он, указав, что Ереван и Брюссель договорятся о дальнейшем статусе миссии.

Напомним, 13 марта Армения и Азербайджан завершили переговоры по согласованию текста мирного договора, договорившись о выводе третьих сил с приграничных участков и взаимном отказе от исков в международных судах.