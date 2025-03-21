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Митинги в крупных городах Турции

Как русским удалось форсировать реку Оскол

21 мартa 2025, 22:56 1752

Российские войска продолжали попытки форсировать реку Оскол на Харьковщине, и до недавнего времени эти попытки не приносили успеха.

В эфире "Radio NV" майор Вооруженных сил Украины Виктор Трегубов, представитель Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", рассказал, что ситуация изменилась, когда река замерзла, что облегчило движение людей и техники.

Однако это продолжалось недолго, и с потеплением лед растаял, и россияне вернулись к использованию лодок для переправы.

Трегубов отметил, что в морозы российским войскам удалось собрать определённое количество личного состава на правом берегу реки, и они начали попытки расширить плацдарм и проводить наступательные действия. Однако в настоящее время украинские силы способны эффективнее атаковать лодки и российские силы, которые уже оказались на правом берегу.

По его словам, в последние недели украинские силы активно пытаются ликвидировать тех, кто проник на правый берег, в то время как российская армия пытается усилить свои позиции, чтобы продолжить наступление.

Кроме того, Трегубов прокомментировал ситуацию в районе Покровска, отметив, что украинские подразделения там эффективно удерживают позиции, несмотря на попытки российских войск продвинуться между Покровском и Мирноградом.

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