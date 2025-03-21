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Митинги в крупных городах Турции
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Митинги в крупных городах Турции

США атаковали хуситов

21 мартa 2025, 23:29 415

Вооруженные силы США нанесли удары по объектам хуситов из мятежного йеменского движения "Ансар Аллах" в провинции Саада на северо-западе страны. Об этом сообщил принадлежащий хуситам телеканал Al Masirah.

По его сведениям, обстрелам со стороны США подверглись цели в округе Сакейн на западе региона. Информация о погибших или раненых не приводится.

15 марта США по приказу президента Дональда Трампа начали наносить массированные удары по объектам хуситов, которые контролируют около трети территории Йемена.

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