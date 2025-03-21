США атаковали хуситов
21 мартa 2025, 23:29 415
Вооруженные силы США нанесли удары по объектам хуситов из мятежного йеменского движения "Ансар Аллах" в провинции Саада на северо-западе страны. Об этом сообщил принадлежащий хуситам телеканал Al Masirah.
По его сведениям, обстрелам со стороны США подверглись цели в округе Сакейн на западе региона. Информация о погибших или раненых не приводится.
15 марта США по приказу президента Дональда Трампа начали наносить массированные удары по объектам хуситов, которые контролируют около трети территории Йемена.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!