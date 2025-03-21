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Митинги в крупных городах Турции
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Митинги в крупных городах Турции

США душат экспорт иранской нефти

21 мартa 2025, 23:43 494

Администрация США планирует добиться прекращения экспорта нефти из Ирана, заявила глава пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс на брифинге.

По ее словам, Вашингтон усиливает санкции против транспортировки иранской нефти, в том числе в Китай. Под ограничения попали 13 компаний и 8 судов, которые, как утверждают в США, причастны к перевозке и переработке иранской нефти на китайских НПЗ.

Брюс подчеркнула, что цель кампании — свести к нулю экспорт нефти Ирана, которую Тегеран якобы использует для финансирования «дестабилизирующей деятельности».

Пекин в ответ призвал США не вмешиваться в его торгово-экономические отношения с Ираном, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

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