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Митинги в крупных городах Турции
Новость дня
Митинги в крупных городах Турции

Антиправительственные митинги в Словакии

00:10 347

Акции протеста против политики действующего правительства прошли в Словакии.

Как сообщил телеканал Markiza, в них приняли участие тысячи активистов.

Протесты состоялись под лозунгом "Словакия - это Европа". Звучала резкая критика и требования отставки кабмина, возглавляемого премьер-министром Робертом Фицо. Ораторы выражали поддержку Украине.

Словацкие СМИ проинформировали, что акции протеста против политики властей республики состоялись также в нескольких зарубежных городах. Организаторами митингов выступили гражданские объединения, близкие к находящимся в оппозиции либеральным партиям Словакии.

Фицо прокомментировал акции протеста против деятельности правительства республики. "В Словакии на регулярной основе организовывают протесты разные странные персонажи, часто связанные с майданами в Украине или в Грузии. Каждую неделю выдумываются причины и откровенная ложь для организации антиправительственных протестов, растет агрессивность оппозиции и антиправительственных СМИ", - написал премьер в Facebook.

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