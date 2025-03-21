Россия ведет охоту на F-16 ВСУ

Воздушные силы Украины призвали граждан воздержаться от публикации видеозаписей пролетов боевой авиации, в том числе истребителей F-16. В штабе отмечают, что такие материалы могут помочь российским силам отслеживать и атаковать украинские самолеты.

По данным пресс-службы ВС ВСУ, публикации с маршрутами или базированием истребителей способны раскрыть важные данные для противника, особенно в условиях активного противостояния в прифронтовых районах.

"Наши пилоты ежедневно выполняют боевые задачи в зонах, где действует российская ПВО и авиация с ракетами "воздух-воздух". Любая информация может быть использована против нас", — подчеркнули в сообщении.

Особую опасность представляют видео с геометками и ориентирами, которые могут выдать расположение украинских F-16 и других боевых машин.