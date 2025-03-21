USD 1.7000
EUR 1.8582
RUB 2.0804
Подписаться на уведомления
Cтамбул кипит
Новость дня
Cтамбул кипит

Россия ведет охоту на F-16 ВСУ

00:28 1402

Воздушные силы Украины призвали граждан воздержаться от публикации видеозаписей пролетов боевой авиации, в том числе истребителей F-16. В штабе отмечают, что такие материалы могут помочь российским силам отслеживать и атаковать украинские самолеты.

По данным пресс-службы ВС ВСУ, публикации с маршрутами или базированием истребителей способны раскрыть важные данные для противника, особенно в условиях активного противостояния в прифронтовых районах.

"Наши пилоты ежедневно выполняют боевые задачи в зонах, где действует российская ПВО и авиация с ракетами "воздух-воздух". Любая информация может быть использована против нас", — подчеркнули в сообщении.

Особую опасность представляют видео с геометками и ориентирами, которые могут выдать расположение украинских F-16 и других боевых машин.

Антиправительственные митинги в Словакии
Антиправительственные митинги в Словакии
00:10 1207
Пашинян выполняет еще одно требование Азербайджана
Пашинян выполняет еще одно требование Азербайджана обновлено 23:15
21 мартa 2025, 23:15 5155
Парализована работа крупнейшего аэропорта Европы. Русские?..
Парализована работа крупнейшего аэропорта Европы. Русские?.. горячая тема
21 мартa 2025, 21:31 6824
Трамп серьезен насчет Канады
Трамп серьезен насчет Канады
21 мартa 2025, 22:04 3143
Так выглядит «добрая воля» России
Так выглядит «добрая воля» России видео; обновлено 01:59
01:59 4078
Израиль ликвидировал главу военной разведки ХАМАС
Израиль ликвидировал главу военной разведки ХАМАС
21 мартa 2025, 21:40 1629
Как чекисты с диссидентами свергают режимы
Как чекисты с диссидентами свергают режимы былое и думы
21 мартa 2025, 20:21 5173
Израиль: С Азербайджаном вместе навсегда. Пример для всех
Израиль: С Азербайджаном вместе навсегда. Пример для всех
21 мартa 2025, 14:05 7314
Вучич призвал на помощь российских опричников
Вучич призвал на помощь российских опричников
21 мартa 2025, 21:09 3550
Путин подставил плечо Эрдогану
Путин подставил плечо Эрдогану главная тема
21 мартa 2025, 18:57 8997
Трамп начал большую чистку судей
Трамп начал большую чистку судей новая война президента
21 мартa 2025, 12:34 4760

ЭТО ВАЖНО

Антиправительственные митинги в Словакии
Антиправительственные митинги в Словакии
00:10 1207
Пашинян выполняет еще одно требование Азербайджана
Пашинян выполняет еще одно требование Азербайджана обновлено 23:15
21 мартa 2025, 23:15 5155
Парализована работа крупнейшего аэропорта Европы. Русские?..
Парализована работа крупнейшего аэропорта Европы. Русские?.. горячая тема
21 мартa 2025, 21:31 6824
Трамп серьезен насчет Канады
Трамп серьезен насчет Канады
21 мартa 2025, 22:04 3143
Так выглядит «добрая воля» России
Так выглядит «добрая воля» России видео; обновлено 01:59
01:59 4078
Израиль ликвидировал главу военной разведки ХАМАС
Израиль ликвидировал главу военной разведки ХАМАС
21 мартa 2025, 21:40 1629
Как чекисты с диссидентами свергают режимы
Как чекисты с диссидентами свергают режимы былое и думы
21 мартa 2025, 20:21 5173
Израиль: С Азербайджаном вместе навсегда. Пример для всех
Израиль: С Азербайджаном вместе навсегда. Пример для всех
21 мартa 2025, 14:05 7314
Вучич призвал на помощь российских опричников
Вучич призвал на помощь российских опричников
21 мартa 2025, 21:09 3550
Путин подставил плечо Эрдогану
Путин подставил плечо Эрдогану главная тема
21 мартa 2025, 18:57 8997
Трамп начал большую чистку судей
Трамп начал большую чистку судей новая война президента
21 мартa 2025, 12:34 4760
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться