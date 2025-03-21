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Cтамбул кипит
Новость дня
Cтамбул кипит

Вооруженное нападение на консульство Ирака в Стамбуле

00:40 883

В Стамбуле совершено вооруженное нападение на генеральное консульство Ирака. Двое неизвестных, подъехавших на мотоцикле, открыли огонь по зданию из автоматического оружия. По данным местных властей, в фасад дипмиссии попало девять пуль. Пострадавших нет.

Официальный представитель МИД Турции Онджу Кечели сообщил, что правоохранительные органы проводят тщательное расследование, устанавливаются личности нападавших. Турецкая сторона заверила, что виновные будут найдены и понесут наказание.

Анкара также подчеркнула, что находится в постоянном контакте с иракскими властями и усилила меры безопасности вокруг всех иракских дипмиссий в стране — в Анкаре, Стамбуле и Газиантепе.

«Выражаем солидарность с нашими иракскими братьями и желаем им благополучия», — говорится в заявлении МИД Турции.

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