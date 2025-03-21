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Cтамбул кипит
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Cтамбул кипит

США и Украина проведут встречу перед переговорами с РФ

01:28 292

Американская техническая команда встретится с украинскими представителями в Эр-Рияде в воскресенье, 23 марта, перед переговорами с Россией, запланированными на 24 марта. Об этом сообщила CBS News.

По данным источников, госсекретарь США Марко Рубио и помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц в Саудовскую Аравию не поедут. Если с российской стороной удастся добиться прогресса, возможна еще одна встреча американской и украинской делегаций в понедельник.

Портал Diplomatic отмечает, что Вашингтон рассчитывает на быстрый прогресс и не исключает проведения трехсторонней встречи уже 25 марта.

Ранее Кремль сообщил, что на переговорах в Эр-Рияде стороны обсудят черноморскую инициативу. Российскую делегацию возглавят Григорий Карасин и Сергей Беседа.

Госдеп отказался раскрывать состав американской делегации. Известно, что в нее войдут представители команд Уолтца и Келлога, а также старший директор по Европе в СНБ Белого дома Эндрю Пик.

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