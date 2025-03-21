Израильская авиация нанесла удары по территории Сирии

Израильские ВВС нанесли серию авиаударов по территории Сирии. Основные удары пришлись на аэропорт Пальмиры, аэропорт Т4 и аэропорт Тадмор, расположенные к востоку от Хомса.

Сообщается, что в результате атак есть большое количество жертв и пострадавших. По предварительным данным, два военнослужащих сирийского Министерства обороны получили ранения при бомбардировке военного аэропорта Пальмиры.

Кроме того, авиаудары затронули фруктовые плантации и остановку отдыха в районе Пальмиры.

По имеющейся информации, израильские силы нанесли шесть ударов по военному аэропорту Пальмиры и одну атаку по аэропорту Т4.