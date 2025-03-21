США готовы к войне с Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не стремится к войне с Китаем, но американские вооруженные силы хорошо подготовлены к возможному конфликту.

"Мы не хотим войны с Китаем, но если она начнется, мы будем готовы", — сказал Трамп в Овальном кабинете, выступая вместе с главой Пентагона Питом Хегсетом.

Хегсет подтвердил встречу с Маском, подчеркнув, что разговор касался исключительно программы DOGE и оптимизации бюджета. "Остальное — ложь", — сказал министр, комментируя публикацию The New York Times о якобы готовившемся брифинге для Маска по военным планам США против Китая.

Трамп также отметил, что Илон Маск помогает правительству США в поиске неэффективных расходов. По словам президента, Маск в пятницу посетил Пентагон для обсуждения вопросов повышения эффективности госрасходов.

Трамп и Маск назвали статью газеты пропагандой и дезинформацией.