USD 1.7000
EUR 1.8582
RUB 2.0804
Подписаться на уведомления
Cтамбул кипит
Новость дня
Cтамбул кипит

США готовы к войне с Китаем

01:54 389

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не стремится к войне с Китаем, но американские вооруженные силы хорошо подготовлены к возможному конфликту.

"Мы не хотим войны с Китаем, но если она начнется, мы будем готовы", — сказал Трамп в Овальном кабинете, выступая вместе с главой Пентагона Питом Хегсетом.

Хегсет подтвердил встречу с Маском, подчеркнув, что разговор касался исключительно программы DOGE и оптимизации бюджета. "Остальное — ложь", — сказал министр, комментируя публикацию The New York Times о якобы готовившемся брифинге для Маска по военным планам США против Китая.

Трамп также отметил, что Илон Маск помогает правительству США в поиске неэффективных расходов. По словам президента, Маск в пятницу посетил Пентагон для обсуждения вопросов повышения эффективности госрасходов.

Трамп и Маск назвали статью газеты пропагандой и дезинформацией.

Антиправительственные митинги в Словакии
Антиправительственные митинги в Словакии
00:10 1207
Пашинян выполняет еще одно требование Азербайджана
Пашинян выполняет еще одно требование Азербайджана обновлено 23:15
21 мартa 2025, 23:15 5157
Парализована работа крупнейшего аэропорта Европы. Русские?..
Парализована работа крупнейшего аэропорта Европы. Русские?.. горячая тема
21 мартa 2025, 21:31 6826
Трамп серьезен насчет Канады
Трамп серьезен насчет Канады
21 мартa 2025, 22:04 3148
Так выглядит «добрая воля» России
Так выглядит «добрая воля» России видео; обновлено 01:59
01:59 4084
Израиль ликвидировал главу военной разведки ХАМАС
Израиль ликвидировал главу военной разведки ХАМАС
21 мартa 2025, 21:40 1629
Как чекисты с диссидентами свергают режимы
Как чекисты с диссидентами свергают режимы былое и думы
21 мартa 2025, 20:21 5174
Израиль: С Азербайджаном вместе навсегда. Пример для всех
Израиль: С Азербайджаном вместе навсегда. Пример для всех
21 мартa 2025, 14:05 7314
Вучич призвал на помощь российских опричников
Вучич призвал на помощь российских опричников
21 мартa 2025, 21:09 3550
Путин подставил плечо Эрдогану
Путин подставил плечо Эрдогану главная тема
21 мартa 2025, 18:57 8998
Трамп начал большую чистку судей
Трамп начал большую чистку судей новая война президента
21 мартa 2025, 12:34 4761

ЭТО ВАЖНО

Антиправительственные митинги в Словакии
Антиправительственные митинги в Словакии
00:10 1207
Пашинян выполняет еще одно требование Азербайджана
Пашинян выполняет еще одно требование Азербайджана обновлено 23:15
21 мартa 2025, 23:15 5157
Парализована работа крупнейшего аэропорта Европы. Русские?..
Парализована работа крупнейшего аэропорта Европы. Русские?.. горячая тема
21 мартa 2025, 21:31 6826
Трамп серьезен насчет Канады
Трамп серьезен насчет Канады
21 мартa 2025, 22:04 3148
Так выглядит «добрая воля» России
Так выглядит «добрая воля» России видео; обновлено 01:59
01:59 4084
Израиль ликвидировал главу военной разведки ХАМАС
Израиль ликвидировал главу военной разведки ХАМАС
21 мартa 2025, 21:40 1629
Как чекисты с диссидентами свергают режимы
Как чекисты с диссидентами свергают режимы былое и думы
21 мартa 2025, 20:21 5174
Израиль: С Азербайджаном вместе навсегда. Пример для всех
Израиль: С Азербайджаном вместе навсегда. Пример для всех
21 мартa 2025, 14:05 7314
Вучич призвал на помощь российских опричников
Вучич призвал на помощь российских опричников
21 мартa 2025, 21:09 3550
Путин подставил плечо Эрдогану
Путин подставил плечо Эрдогану главная тема
21 мартa 2025, 18:57 8998
Трамп начал большую чистку судей
Трамп начал большую чистку судей новая война президента
21 мартa 2025, 12:34 4761
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться