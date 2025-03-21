В Европе стартовал отбор на футбольный ЧМ-2026
Сегодня в Европе стартовал отборочный турнир футбольного чемпионата мира-2026.
В первый игровой день состоялись шесть матчей.
Группа «G» (состоит из 4 команд)
Польша - Литва - 1:0
Мальта - Финляндия - 0:1
Группа «H» (5 команд)
Кипр - Сан-Марино - 2:0
Румыния - Босния и Герцеговина - 0:1
Австрия еще не стартовала.
Группа «K» (5 команд)
Англия - Албания - 2:0
Андорра - Латвия - 0:1
Сербия еще не стартовала.
Всего 12 групп. Победители групп напрямую попадут в финальную стадию ЧМ-2026. 12 команд, занявших в группах 2-е места, и четыре сборные из Лиги наций сыграют в стыковых матчах, чтобы определить обладателей еще четырех путевок на мундиаль, который пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля 2026 года.
Помимо хозяев, путевку на чемпионат мира уже завоевала Япония. Обладатели еще 44 билетов пока неизвестны.
Сборная Азербайджана стартует в отборе в сентябре. В группе «D» ее соперниками будут Украина, Исландия, а также победитель четвертьфинальной пары Лиги наций Хорватия - Франция (в первом матче в Загребе хорваты выиграли 2:0).