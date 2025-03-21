Франция с Италией предали Украину, а Эрдоган угрожает митингующим… А США готовят большую сделку с Россией
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Хартум, Судан. Солдаты правительственной армии празднуют взятие президентского дворца, захваченного мятежниками весной 2023 года.
Заявление дня
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие власти не допустят угроз общественному порядку.
Он сказал, что Анкара будет «противостоять вандализму и уличному террору на фоне протестов» против задержания мэра Стамбула, оппозиционного политика Экрема Имамоглу.
«Мы не допустим нарушения общественного порядка. Мы не поддадимся вандализму или уличному террору», - заявил Эрдоган.
Мэра Стамбула Экрема Имамоглу задержали 19 марта. Его обвиняют в коррупции и сотрудничестве с террористами. После этого в разных городах Турции начались массовые протесты.
Инициатива дня
Уже составлен список стран Запада, которые согласны отправить Киеву войска, - заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий.
"Мы видим большое количество стран, которые заявляют о своей готовности участвовать в этом. У нас уже есть список стран, выражающих такую готовность, даже официально передают сигналы о готовности участия в такой коалиции", - сказал он.
Других подробностей Тихий не привел, как и не назвал стран из списка.
Предательство дня
Франция и Италия заблокировали предоставление Евросоюзом (ЕС) €5 млрд ($5,4 млрд) на закупку боеприпасов для Украины в 2025 году, - сообщает Bloomberg.
Планировалось потратить эти средства на покупку 2 млн артиллерийских снарядов.
По данным агентства, большинство из 27 стран-членов ЕС выступает за финансирование военной помощи, однако Франция и Италия «не торопятся брать на себя обязательства по конкретным финансовым объемам». Из-за этого закупка снарядов «будет сложной задачей», - отмечает Bloomberg.
Сокращение дня
Руководство Федерального бюро расследований (ФБР) США сократило штат подразделения по борьбе с внутренним терроризмом, - сообщает агентство Reuters.
В частности, часть сотрудников отдела по борьбе с внутренним терроризмом уже переведены в другие подразделения, хотя изначально в отделе должны были работать "сотни сотрудников". Также активно обсуждается возможность полного расформирования этого отдела.
Если это произойдет, то, как утверждает агентство, ведомство утратит возможность отслеживать "угрозы, исходящие от вооруженных оппозиционных группировок".
Поток дня
Газопровод "Северный поток - 2" могут отдать под контроль США. Об этом пишет немецкая газета Bild.
Согласно материалу, на данный момент ведется работа над новой газовой сделкой, по которой Вашингтон мог бы взять под контроль "Северный поток - 2" и таким образом поставлять российский газ в Германию.
По мнению экспертов, возможная газовая сделка по "Северному потоку - 2" в первую очередь будет выгодна "той части немецкой газовой промышленности, которая поддержит весь проект". При этом обязательным условием для поставок российского газа в Германию должна стать отмена американских и европейских санкций, подчеркнуло издание.
Диверсия на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2", которые проходят через Балтийской море, произошла в сентябре 2022 года. Разрушения были настолько сильны, что затруднительно назвать сроки ремонта.
Доклад дня
В 2024 году в мире погибли как минимум 8938 мигрантов, пытавшихся добраться до других стран.
Как указывает в своем докладе Международная организация по миграции (IOM), это самое высокое число погибших за год, что делает 2024 год самым смертельным по этому показателю.
При этом специалисты организации считают, что указанные цифры не окончательные и «реальное число смертей и исчезновений мигрантов, скорее всего, намного больше».