Франция с Италией предали Украину, а Эрдоган угрожает митингующим… А США готовят большую сделку с Россией

Заявление дня

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие власти не допустят угроз общественному порядку.

Он сказал, что Анкара будет «противостоять вандализму и уличному террору на фоне протестов» против задержания мэра Стамбула, оппозиционного политика Экрема Имамоглу.

«Мы не допустим нарушения общественного порядка. Мы не поддадимся вандализму или уличному террору», - заявил Эрдоган.

Мэра Стамбула Экрема Имамоглу задержали 19 марта. Его обвиняют в коррупции и сотрудничестве с террористами. После этого в разных городах Турции начались массовые протесты.

Инициатива дня

Уже составлен список стран Запада, которые согласны отправить Киеву войска, - заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий.

"Мы видим большое количество стран, которые заявляют о своей готовности участвовать в этом. У нас уже есть список стран, выражающих такую готовность, даже официально передают сигналы о готовности участия в такой коалиции", - сказал он.

Других подробностей Тихий не привел, как и не назвал стран из списка.