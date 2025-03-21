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В Стамбуле и Анкаре продолжаются столкновения

Уточняем место Азербайджана в газовой схеме Украины и Европы

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Ламия Исаева, специально для haqqin.az
02:51 548

Европейский союз обсуждает возможность использования мощностей подземных хранилищ газа (ПХГ) Украины для приема «голубого топлива» из транзитных Греции и Турции, с последующим его распределением в странах Европы.

Об этом сообщает информационно-аналитическая компания Politico, входящая в международную структуру AxelSpringerSE.

Пока речь идет о перспективах хранения 10 млрд куб м газа, и часть из этих объемов могла бы, в частности, идти в Словакию и Венгрию, которые заинтересованы в сохранении статуса транзитных европейских государств, который они потеряли 1 января 2025 года в связи с прекращением поставок российского газа через Украину.

В Украине создавать ПХГ начали в 60-70-х годах прошлого века, и в настоящее время в стране есть 13 ПХГ, из них 10 — на базе истощенных газовых резервуаров

Примечательно, что эта статья появилась в период проведения брюссельского саммита ЕС 20-21 марта, что может указывать на желание Европейской Комиссии «обезвредить» нападки Братиславы и Будапешта и хотя бы частично снять их озабоченность в отношении гарантированного получения энергоресурсов для себя и реверса в направлении других стран ЕС.

Politico напоминает, что с момента вторжения РФ в Украину, в ЕС говорили о преимуществах полной эксплуатации крупнейших ПХГ Украины, способных вместить не менее сотни миллиардов кубометров газа.

Посетившая в феврале текущего года Киев глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о желании ЕС воспользоваться такими ПХГ, которые находятся у границ ЕС и фактически касаются 80% от суммарной емкости газохранилищ Украины.

Председатель ЕК не уточнила, потребуются ли субсидии на закачку газа в украинские ПХГ.

Что предлагает Урсула фон дер Ляйен?

По мнению эксперта haqqin.az, ЕК хочет «убить» своим предложением «двух зайцев», поскольку, если речь идет о транспортировке для ПХГ Украины газа с территорий Греции и Турции, то львиной долей такого газа может стать американский.

Украина в конце декабря 2024 года получила с греческого терминала сжиженного природного газа (СПГ) «Ревитусса» первую пробную партию американского СПГ и не собирается останавливаться на достигнутом.

На прошлой неделе Украина объявила о планах покупать в 2025 году существенные объемы американского СПГ. Причем, данный газ в Украину может доставляться с СПГ-терминалов Польши, Греции и Турции.

Отметим, что помимо терминала «Ревитусса», в Греции с октября 2024 года в тестовом коммерческом режиме действует и новый СПГ-терминал «Александруполис» (строился под СПГ от США и их союзников). Приемные и регазификационные мощности Греции под газ будут расти.

Помимо терминала «Ревитусса», в Греции с октября 2024 года в тестовом коммерческом режиме действует и новый СПГ-терминал «Александруполис»

Что же касается Турции, то она имеет 5 СПГ-терминалов. В прошлом году Анкара заключила контракты с ExxonMobil, Shell, TotalEnergies о поставках ей американского СПГ, начиная с 2027 года. При этом турецкая «Botas» будет физически получать часть СПГ непосредственно в портах США, а часть — с терминалов в Турции и в Европе, и распределять этот газ по клиентам.

Кроме того, Турция вовлечена в трубопроводный транзит азербайджанского и туркменского газа (помимо российского, который не хочет видеть Украина).

У РФ в настоящее время единственный путь доставки трубопроводного газа в ЕС — через газопровод «Турецкий поток», по которому Южная и Юго-Восточная Европа получает российский газ. В 2025 году «Турецкий поток» может быть задействован на полную мощность, то есть обеспечивая прокачку 31,5 млрд кубометров газа в год.

Предложение для Баку

В 2024 году «Нафтогаз» и госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) обсуждали бронирование емкостей в украинских ПХГ. При этом предполагалось, что SOCAR Trading (торговый дом SOCAR) может выкупать какие-то объемы газа на свободном европейском газовом рынке (такие операции не редки в ЕС), закачивать их в ПХГ Украины, и такой газ будет засчитываться как азербайджанский газ.

Страны-соседи Украины — в курсе такой схемы, и она в любой необходимый момент может использоваться.

SOCAR Trading (торговый дом SOCAR) может выкупать какие-то объемы газа на свободном европейском газовом рынке (такие операции не редки в ЕС) и закачивать их в ПХГ Украины

ПХГ Украины

В Украине создавать ПХГ начали в 60-70-х годах прошлого века, и в настоящее время в стране есть 13 ПХГ, из них 10 — на базе истощенных газовых резервуаров.

Самым крупным является «Бильче-Волицко-Угерское», в него можно закачать больше 17 млрд кубометров газа, и оно входит в ТОП-5 европейских ПХГ.

В целом, украинская сеть подземного хранения газа включает 4 комплекса: Западноукраинский (Пре-карпатский), Киевский, Донецкий и Южноукраинский, при этом около 80% мощностей украинских ПХГ приходится на Западноукраинский комплекс (почти 26 млрд куб м).

Самым крупным в Украине является «Бильче-Волицко-Угерское» ПГХ, в него можно закачать больше 17 млрд кубометров газа, и оно входит в ТОП-5 европейских ПХГ

Видимо, именно этот крупнейший комплекс из нескольких хранилищ находится в поле зрения ЕС.

ПХГ Украины практически не пострадали от военной операции России.

Текущую зиму Украина активно берет газ из своих ПХГ, и к апрелю в них может остаться лишь несколько миллиардов кубометров.

Отметим, что на территории стран ЕС в целом расположено больше 150 ПХГ (включая хранилища при терминалах СПГ), но весь вопрос заключается в наличии в хранилищах активного объема газа, регулирования его закачки и отбора, а такие вопросы надо решать с поставщиками «голубого топлива».

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