Хуситы бьют гиперзвуковой ракетой по «Бен-Гуриону» в Тель-Авиве
Проиранское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что нанесло удар гиперзвуковой ракетой по аэропорту "Бен-Гурион" в Тель-Авиве, предупредив авиакомпании, что продолжит его атаковать.
"Мы нанесли удар по аэропорту "Бен-Гурион" в оккупированном районе Яффо гиперзвуковой баллистической ракетой "Палестина-2", - говорится в сообщении вооруженных сил хуситов в социальной сети Х.
"Мы предупреждаем все авиакомпании, что аэропорт "Бен-Гурион" стал небезопасным для воздушного движения и останется таковым", - отмечается в сообщении.