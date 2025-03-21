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В Стамбуле и Анкаре продолжаются столкновения
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В Стамбуле и Анкаре продолжаются столкновения

Хуситы бьют гиперзвуковой ракетой по «Бен-Гуриону» в Тель-Авиве

03:13 690

Проиранское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что нанесло удар гиперзвуковой ракетой по аэропорту "Бен-Гурион" в Тель-Авиве, предупредив авиакомпании, что продолжит его атаковать.

"Мы нанесли удар по аэропорту "Бен-Гурион" в оккупированном районе Яффо гиперзвуковой баллистической ракетой "Палестина-2", - говорится в сообщении вооруженных сил хуситов в социальной сети Х.

"Мы предупреждаем все авиакомпании, что аэропорт "Бен-Гурион" стал небезопасным для воздушного движения и останется таковым", - отмечается в сообщении.

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