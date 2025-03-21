Дать отпор Путину. Но на словах

Главной задачей саммита Евросоюза, собравшегося в Брюсселе, было подтвердить намерение продолжать – и увеличить – военную помощь Украине. Дав тем самым «отпор Путину», который настаивает на прекращения такой помощи, по крайней мере на период осуждаемого сейчас временного прекращения огня. «Дать отпор» у лидеров ЕС получилось. Но на словах. Договориться о размерах военной помощи – выраженной в конкретных денежных суммах – нет. Некоторые считают, что отчасти в этом виновата бывший эстонский премьер, а ныне глава европейской дипломатии Кая Каллас, которой эта новая миссия оказалась «не по зубам».

Идея «демилитаризации Украины», на которой настаивает Москва в качестве непременного условия уже на стадии соглашения о прекращении огня (а именно требуя прекращения военной помощи Киеву и прекращения мобилизации в ВСУ), встречает категорическое неприятие Европы. По ее разумению, Украина должна превратиться (вернее остаться) вооруженным до зубов государством-буфером между Старушкой Европой и «агрессивной Россией», которая хочет старушку если не взять силой, то диктовать ей условия для ее старушечьего существования. Именно так видит задачу президент Финляндии Александр Стубб: «В основе сдерживания должна быть милитаризация Украины до зубов". В рамках этой стратегии лидеры ЕС обсудили представленную Еврокомиссией (ЕК) так называемую Белую книгу по обороне, предусматривающую план милитаризации ЕС до 2030 года, в которую входит долгосрочный план вооружения в том числе и Украины. Отвергнув требования Москвы, лидеры стран ЕС подтвердили намерение продолжать поставки оружия и боеприпасов для ВСУ. Которые теперь, судя по всему, продолжатся уже на добровольной основе: каждая страна сама будет определять, сколько чего она сможет предоставить. Так, Германия определила для себя потолок поставок на этот год в 10 млрд евро. В общей сложности таких «индивидуальных обещаний» в пользу Киева от отдельных стран ЕС с начала текущего года набралось уже на 15 млрд евро.

На саммите единство рядов, правда, снова нарушил венгерский премьер Виктор Орбан, отказавшийся поддержать общий согласованный текст на эту тему. В том числе в части приема Украины в члены ЕС в будущем. По его собственным словам, он увидел на саммите «в глазах каждого, что Украина эту войну проиграла. Так что ввязываться (для ЕС) было плохим решением. Венгры были правы». Руководство ЕС и особенно «главный дипломат Европы» Кая Каллас (это был почти что ее «личный проект») возлагали большие надежды на то, что на саммите будет одобрено решение о выделении Киеву до 40 миллиардов евро военной помощи, чтобы тем самым «укрепить переговорные позиции Украины» (притом что Киев уже получил от ЕС в этом году 20 млрд евро). Однако сделать это не удалось. И не только по причине обструкции того же Орбана. Напору Кайи Каллас противостояли сразу несколько ведущих стран ЕС. Франция, Италия и примкнувшая к ним Словакия настаивают, что отныне военная помощь Киеву должна происходить только на «добровольной основе», в том числе предложенная Каллас поставка в этом году ВСУ до 2 млн снарядов. Не прошло не только ее предложение о выделении 40 млрд евро, но и по меньшей сумме – в 5 млрд евро – согласия достичь не удалось. Некоторые участники заседания потом признавались в кулуарах, что проблема была отчасти и в том, как еврокомиссарша продвигала свой план. А именно - не проконсультировавшись должным образом с представителями стран, от которых зависело решение. Иными словами, «не проявила уважения». Удар по авторитету Каллас оказался чувствительным. «Если вы везде говорите, как она…, что нам нужно поддерживать единство, то вы также должны готовить такие важные инициативы в духе единства», — пожаловался высокопоставленный дипломат ЕС. План собственной милитаризации встретил среди лидеров ЕС чуть больше понимания. Но не так чтобы до конца. В его основе – общеевропейское смягчение фискальных правил. Сейчас требуется, чтобы дефицит бюджета страны-члена ЕС не превышал 3% ВВП, а госдолг 60% ВВП. Теперь планируется вывести военные расходы из-под этих ограничений, то есть, по сути, вооружаться «в долг перед будущими поколениям». По задумке Еврокомиссии, это высвободит до 650 млрд евро дополнительных расходов на оборону, плюс еще 150 млрд евро будут получены в виде кредитов с низкими процентными ставками (в том числе от Европейского инвестиционного банка, которому будет разрешено отныне финансировать военные программы), которые будут финансироваться за счет общих заимствований. Впрочем, ряд стран выступают и против кредитов.

Испания, Италия, Греция, Польша и страны Балтии хотели бы получить деньги на военные расходы в том числе в виде грантов, как это происходило в рамках централизованного финансирования ЕС в период пандемии COVID-19. В отличие от займов, которые погашаются индивидуально каждой страной отдельно, гранты могли бы погашаться коллективно всеми 27 государствами-членами (в рамках выпуска еврооблигаций), что облегчит ситуацию для тех, кто не располагает достаточными финансами. Богатые страны ЕС против такого «размазывания» обязательств. Например, богатые Нидерланды и слышать ничего не хотят про какие-то гранты. На этом фоне началось, судя по всему, размывание позиций Франции и Британии (они главные закоперщики этой идеи) в части отправки на Украину до 30 тысяч миротворцев для обеспечения режима прекращения огня, если оно будет достигнуто. Теперь же, согласно слухам в британской прессе, они начали отходить от своих предложений и думают над альтернативами. Это было предсказуемо в свете того, что Москва категорически не приемлет идею отправки каких-либо европейских миротворцев под любым флагом – что НАТО, что ЕС, что под белым флагом ООН. Если Кремль будет понимать, что сразу вслед за заключением соглашения о прекращении огня на Украине может высадиться десант в десятки тысяч натовских военных, он просто никогда на такое соглашение не пойдет. Поэтому, говорят, Макрон рассматривает возможность создания миротворческой миссии для Украины под эгидой ООН. Это уже более реалистичная инициатива, однако тут надо напомнить, что любые миротворческие силы ООН нуждаются в одобрении Совета безопасности, где правом вето, помимо Франции и Британии, обладают еще Россия, США и Китай.