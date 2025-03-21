Лидер Сирии требует от Путина выдать Асада

Сирийский лидер Ахмед аш-Шараа потребовал от президента РФ Владимира Путина выдать находящегося в России экс-главу Сирии Башара Асада Дамаску для суда, заявили источники телекомпании Al Arabiya. Об этом сообщается в X телеканала.

20 марта российские СМИ сообщали, что Путин направил послание аш-Шараа, в котором поддержал усилия по скорейшей стабилизации обстановки в Сирии на фоне столкновений между сторонниками новых властей и алавитами, которые поддерживали Асада.

Асад бежал из Сирии в начале декабря прошлого года, когда повстанцы во главе с группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам» после менее чем двух недель наступления с севера страны захватили Дамаск, что привело к падению режима Асада. Бывший сирийский президент оказался в Москве. Ему и членам его семьи Россия предоставила убежище. В конце января Reuters также писал, что новые власти Сирии потребовали от России выдать Асада Дамаску. Кремль тогда отказался от комментариев.