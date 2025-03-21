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В Стамбуле и Анкаре столкновения
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В Стамбуле и Анкаре столкновения

Рассказ о том, как Путин за Трампа молился

09:05 1509

Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф в интервью журналисту Такеру Карлсону поделился деталями о своей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, которая состоялась 13 марта.

По словам спецпредставителя, Путин через него передал Трампу портрет, заказанный «у ведущего российского художника». Кроме того, Путин рассказал ему историю о том, как переживал за Трампа после того, как на будущего президента совершили покушение в середине июля прошлого года.

Стивен Уиткофф

«Он (президент РФ – ред.) рассказал мне историю, Такер, о том, как, когда президент [Трамп] был ранен, он пошел в свою местную церковь, встретился со своим священником и молился за президента, не потому, что он бы стал президентом Соединенных Штатов, а потому, что у него была дружба с ним, и он молился за своего друга», — рассказал Уиткофф.

Трамп не раз говорил, что у него хорошие отношения с Путиным.

Покушение на Трампа произошло 13 июля, когда тот выступал на предвыборном митинге в Пенсильвании. Его пытался застрелить 20-летний Томас Мэттью Крукс. Стрелка ликвидировали на месте, при нем нашли полуавтоматическую винтовку AR-15. Трамп почти не пострадал — пуля задела его ухо. Однако погиб один зритель-участник митинга, еще двое получили ранения.

В ноябре прошлого года Путин говорил, что его впечатлило поведение Трампа в момент покушения. По его словам, американский президент проявил себя «правильным образом, мужественно».

Переговоры Владимира Путина и Стивена Уиткоффа прошли в Москве 13 марта. После них президент России заявил, что Москва согласна на прекращение огня в Украине при условии, что это приведет к долгосрочному миру. Уиткофф отметил, что «конечная цель — 30-дневное прекращение огня, в течение которого мы обсудим постоянное перемирие».

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