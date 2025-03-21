Десятки самолетов и военные корабли Китая вблизи Тайваня

За последние сутки к Тайваню приблизились 47 самолетов ВВС Народно-освободительной армии Китая, сообщили вооруженные силы острова.

«41 из 47 самолетов пересек срединную линию и вошел в северную, юго-западную и восточную зоны действия ПВО Тайваня»,— говорится в сообщении минобороны Тайваня в соцсети X.

В ведомстве добавили, что вблизи острова также были зафиксированы семь китайских военных кораблей. Информация об их приближении к Тайваню поступила до 6:00 по местному времени (2:00 по бакинскому времени).

18 марта вооруженные силы Тайваня зафиксировали 59 китайских самолетов вблизи острова.