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В Стамбуле и Анкаре столкновения
Новость дня
В Стамбуле и Анкаре столкновения

Большая помощь Украине от маленькой Эстонии

09:25 986

Эстония закупит военную технику и оборудование на 100 миллионов евро для Украины, в частности, беспилотники, водные суда, медицинское оборудование и другие предметы, изготовленные эстонскими оборонными предприятиями, сообщает пресс-служба Министерства обороны Эстонии.

В списке беспилотники и беспилотные наземные транспортные средства, водные суда, медицинское оборудование и предметы поставки от эстонских оборонных предприятий.

Подробности, количество и сроки поставок не разглашаются из соображений безопасности.

«Мы договорились в прошлом году, что и в этом, и в следующем году будем поддерживать Украину в военном плане, выделяя 0,25% нашего ВВП в год на продукцию эстонской оборонной промышленности...Сегодня мы получили обратную связь от Украины, что позволит нам как можно быстрее доставить помощь украинцам», – приводит «Европейская правда» слова министра обороны Эстонии Ханно Певкура.

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