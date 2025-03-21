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В Стамбуле и Анкаре столкновения
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В Стамбуле и Анкаре столкновения

Власти Украины «согласились» провести выборы

заявил Уиткофф
09:37 1496

Власти Украины «согласились» провести выборы в стране. Так спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф, участвующий в переговорах Москвы и Вашингтона по прекращению огня в Украине, сказал в интервью журналисту Такеру Карлсону.

«Они (выборы) будут. Да. Они (власти Украины) согласились на это. В Украине будут выборы», — сказал Уиткофф.

Спецпредставитель Трампа также заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и глава его Офиса Андрей Ермак «в значительной степени согласились с тем, что Украина не станет членом НАТО». Уиткофф отметил, что, несмотря на это, еще возможно обсуждение предоставления Украине формата защиты по аналогии со статьей 5 Североатлантического договора (согласно ей, нападение на одного члена НАТО равноценно нападению на всех).

Кроме того, Уиткофф поделился деталями переговоров о прекращении огня между сторонами. По его словам, сейчас обсуждается мораторий на ведение огня по кораблям в Черном море.

Ближайшие переговоры Киева и Вашингтона и Вашингтона и Москвы пройдут в воскресенье —понедельник в Саудовской Аравии. Кремль анонсировал, что на консультациях 24 марта с представителями США будет обсуждаться обеспечение безопасности судоходства в Черном море.

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