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В Стамбуле и Анкаре столкновения
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В Стамбуле и Анкаре столкновения

Трамп «не хочет войны» с Ираном

09:53 554

Президент США Дональд Трамп старается выстроить диалог с Ираном и урегулировать проблему ядерной программы Тегерана за столом переговоров.

Об этом в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.

По словам Карлсона, у него создается впечатление, что многие как внутри американской администрации, так и вне ее пытаются подтолкнуть Трампа к применению военной силы против Ирана. Однако президент США, кажется, стремится сначала попробовать урегулировать проблему мирным путем. «Да, это верно», - ответил Уиткофф.

«Я думаю, он хочет иметь дело с Ираном, проявляя уважение. Он хочет построить с ними доверительные отношения, если это возможно. И в этом заключается его директива своей администрации. Надеюсь, что иранцы воспримут это положительно», - сказал он.

«Это президент (Трамп), который не хочет начинать войну. Он скорее использует военную силу, чтобы остановить войну. Надеюсь, в этом не будет необходимости. Надеюсь, мы сможем сделать это за столом переговоров», - полагает Уиткофф.

7 марта Трамп написал в Truth Social, что направил в адрес верховного лидера Ирана Али Хаменеи послание с предложением о переговорах по ядерной программе Тегерана. Иранский лидер, комментируя это заявление американского президента, сказал, что его страна не будет вести диалог с США, так как Вашингтон заботят только собственные интересы. 12 марта Хаменеи назвал слова Трампа о готовности к переговорам «обманом» мирового общественного мнения.

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