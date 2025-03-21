USD 1.7000
EUR 1.8582
RUB 2.0804
Подписаться на уведомления
В Стамбуле и Анкаре столкновения
Новость дня
В Стамбуле и Анкаре столкновения

Умер легендарный чемпион мира по боксу

Отдел спорта
09:56 1317

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе американец Джордж Форман скончался в возрасте 76 лет.

В соцсетях легендарного боксера семья опубликовала прощальный пост.

«Наши сердца разбиты. С глубоким прискорбием сообщаем о смерти нашего любимого Джорджа Эдварда Формана-старшего, мирно ушедшего 21 марта 2025 года в окружении близких.

Мы благодарны за посланную вами любовь и молитвы и просим уединения, поскольку мы чтим необыкновенную жизнь этого человека», — говорится в сообщении.

Форман - олимпийский чемпион 1968 года, чемпион мира в тяжелом весе среди профессионалов по версиям WBC, WBA и IBF. Всего на профессиональном ринге Форман провел 81 поединок, 76 из которых выиграл (68 нокаутом) и 5 проиграл.

Форман родился 10 января 1949 года в Техасе и стал знаменитым в 1970-е годы, когда стал обладателем титула чемпиона мира в тяжелом весе. После временного ухода из спорта он вернулся в бокс в 1987 году, и в 1994 году вновь завоевал чемпионский титул в возрасте 45 лет, что сделало его самым возрастным чемпионом в истории тяжелого веса.

30 октября 1974 года состоялся один из самых известных боксерских поединков XX века с участием на тот момент действующего чемпиона Формана и легендарного Мохаммеда Али. Этот бой получил название «Грохот в джунглях», в нем Джордж потерпел первое поражение в карьере.

У Трампа анонсируют: Новые страны присоединятся к «Авраамовым соглашениям»
У Трампа анонсируют: Новые страны присоединятся к «Авраамовым соглашениям»
10:42 196
У Трампа вспомнили «референдумы» и назвали Крым и «четыре региона» «ключевыми проблемами»
У Трампа вспомнили «референдумы» и назвали Крым и «четыре региона» «ключевыми проблемами»
10:16 661
Власти Украины «согласились» провести выборы
Власти Украины «согласились» провести выборы заявил Уиткофф
09:37 1503
Рассказ о том, как Путин за Трампа молился
Рассказ о том, как Путин за Трампа молился
09:05 1513
Как чекисты с диссидентами свергают режимы
Как чекисты с диссидентами свергают режимы былое и думы
21 мартa 2025, 20:21 7045
Дать отпор Путину. Но на словах
Дать отпор Путину. Но на словах война миров
03:29 3986
Уточняем место Азербайджана в газовой схеме Украины и Европы
Уточняем место Азербайджана в газовой схеме Украины и Европы наши подробности
02:51 2659
В Стамбуле и Анкаре столкновения
В Стамбуле и Анкаре столкновения видео; обновлено 03:56
03:56 28059
Хуситы бьют гиперзвуковой ракетой по «Бен-Гуриону» в Тель-Авиве
Хуситы бьют гиперзвуковой ракетой по «Бен-Гуриону» в Тель-Авиве
03:13 3674
Франция с Италией предали Украину, а Эрдоган угрожает митингующим… А США готовят большую сделку с Россией
Франция с Италией предали Украину, а Эрдоган угрожает митингующим… А США готовят большую сделку с Россией объектив haqqin.az
02:33 5950
Путин подставил плечо Эрдогану
Путин подставил плечо Эрдогану главная тема
21 мартa 2025, 18:57 11080

ЭТО ВАЖНО

У Трампа анонсируют: Новые страны присоединятся к «Авраамовым соглашениям»
У Трампа анонсируют: Новые страны присоединятся к «Авраамовым соглашениям»
10:42 196
У Трампа вспомнили «референдумы» и назвали Крым и «четыре региона» «ключевыми проблемами»
У Трампа вспомнили «референдумы» и назвали Крым и «четыре региона» «ключевыми проблемами»
10:16 661
Власти Украины «согласились» провести выборы
Власти Украины «согласились» провести выборы заявил Уиткофф
09:37 1503
Рассказ о том, как Путин за Трампа молился
Рассказ о том, как Путин за Трампа молился
09:05 1513
Как чекисты с диссидентами свергают режимы
Как чекисты с диссидентами свергают режимы былое и думы
21 мартa 2025, 20:21 7045
Дать отпор Путину. Но на словах
Дать отпор Путину. Но на словах война миров
03:29 3986
Уточняем место Азербайджана в газовой схеме Украины и Европы
Уточняем место Азербайджана в газовой схеме Украины и Европы наши подробности
02:51 2659
В Стамбуле и Анкаре столкновения
В Стамбуле и Анкаре столкновения видео; обновлено 03:56
03:56 28059
Хуситы бьют гиперзвуковой ракетой по «Бен-Гуриону» в Тель-Авиве
Хуситы бьют гиперзвуковой ракетой по «Бен-Гуриону» в Тель-Авиве
03:13 3674
Франция с Италией предали Украину, а Эрдоган угрожает митингующим… А США готовят большую сделку с Россией
Франция с Италией предали Украину, а Эрдоган угрожает митингующим… А США готовят большую сделку с Россией объектив haqqin.az
02:33 5950
Путин подставил плечо Эрдогану
Путин подставил плечо Эрдогану главная тема
21 мартa 2025, 18:57 11080
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться