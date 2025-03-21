Умер легендарный чемпион мира по боксу
Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе американец Джордж Форман скончался в возрасте 76 лет.
В соцсетях легендарного боксера семья опубликовала прощальный пост.
«Наши сердца разбиты. С глубоким прискорбием сообщаем о смерти нашего любимого Джорджа Эдварда Формана-старшего, мирно ушедшего 21 марта 2025 года в окружении близких.
Мы благодарны за посланную вами любовь и молитвы и просим уединения, поскольку мы чтим необыкновенную жизнь этого человека», — говорится в сообщении.
Форман - олимпийский чемпион 1968 года, чемпион мира в тяжелом весе среди профессионалов по версиям WBC, WBA и IBF. Всего на профессиональном ринге Форман провел 81 поединок, 76 из которых выиграл (68 нокаутом) и 5 проиграл.
Форман родился 10 января 1949 года в Техасе и стал знаменитым в 1970-е годы, когда стал обладателем титула чемпиона мира в тяжелом весе. После временного ухода из спорта он вернулся в бокс в 1987 году, и в 1994 году вновь завоевал чемпионский титул в возрасте 45 лет, что сделало его самым возрастным чемпионом в истории тяжелого веса.
30 октября 1974 года состоялся один из самых известных боксерских поединков XX века с участием на тот момент действующего чемпиона Формана и легендарного Мохаммеда Али. Этот бой получил название «Грохот в джунглях», в нем Джордж потерпел первое поражение в карьере.