Умер легендарный чемпион мира по боксу

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе американец Джордж Форман скончался в возрасте 76 лет.

В соцсетях легендарного боксера семья опубликовала прощальный пост.

«Наши сердца разбиты. С глубоким прискорбием сообщаем о смерти нашего любимого Джорджа Эдварда Формана-старшего, мирно ушедшего 21 марта 2025 года в окружении близких.

Мы благодарны за посланную вами любовь и молитвы и просим уединения, поскольку мы чтим необыкновенную жизнь этого человека», — говорится в сообщении.

Форман - олимпийский чемпион 1968 года, чемпион мира в тяжелом весе среди профессионалов по версиям WBC, WBA и IBF. Всего на профессиональном ринге Форман провел 81 поединок, 76 из которых выиграл (68 нокаутом) и 5 проиграл.