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В Стамбуле и Анкаре столкновения
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В Стамбуле и Анкаре столкновения

У Трампа вспомнили «референдумы» и назвали Крым и «четыре региона» «ключевыми проблемами»

10:16 662

Самой большой проблемой в урегулировании войны России против Украины спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф называет Крым и «так называемые четыре региона: Донбасс, Луганск и еще два», а также готовность признать их российскими.

«Они русскоязычные, были референдумы, где подавляющее большинство людей показали, что они хотят быть под властью России. Я считаю, что это ключевой вопрос конфликта», - сказал он в интервью Такеру Карлсону.

Уиткофф добавил, что это первоочередная вещь. По его словам, это всегда было проблемой, хотя об этом никто не хочет говорить.

«Это слон в комнате. Слон в комнате - это конституционные вопросы внутри Украины относительно того, на что они могут уступить, когда речь идет об отказе от территорий. Россияне де-факто контролируют эти территории. Вопрос в том, признает ли мир, что это российские территории? Сможет ли Зеленский выжить политически, если признает это? Это и является центральным вопросом конфликта. Абсолютно», - считает Уиткофф.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее не раз заявлял, что Украина не пойдет на признание оккупированных РФ территорий российскими, включая Крым. «Что касается территорий, наверное это будет одним из таких чувствительных и сложных вопросов на будущих переговорах. (...) Для нас красной линией является признание украинских, временно оккупированных территорий, российскими. Мы на это не пойдем», - заявил Зеленский на этой неделе на совместной с президентом Финляндии пресс-конференции.

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