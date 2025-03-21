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В Стамбуле и Анкаре столкновения
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В Стамбуле и Анкаре столкновения

В Москве назвали организаторов теракта в «Крокусе»

10:31 538

Следствие пришло к выводу, что теракт в «Крокус Сити Холле», произошедший год назад, спланирован и организован спецслужбами «недружественного государства в целях дестабилизации обстановки в России». Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, передают российские СМИ.

«Для его совершения привлечены члены международной террористической организации. Непосредственной организацией теракта занимались шестеро граждан Средней Азии, часть из которых проходит под псевдонимами. Они находятся за рубежом, в связи с чем заочно арестованы и объявлены в розыск», — заявила она.

По версии следствия, эти люди завербовали предполагаемых исполнителей теракта — граждан Таджикистана Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализоду, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова — и организовали их обучение за границей. Все четверо задержаны и арестованы.

Также по стражей находятся обвиняемые в соучастии совершению теракта: те, кто помогал предполагаемым исполнителям с наймом жилья, обеспечил транспортом, оружием или финансировал террористическую деятельность. «На данный момент завершены следственные действия с 19 обвиняемыми в совершении преступлений террористического характера, которые находятся под стражей и продолжают ознакомление с материалами дела. Еще ряд фигурантов объявлен в розыск», — добавила Петренко.

Представитель СК не уточнила, о каком именно «недружественном государстве» идет речь. Ранее директор ФСБ России Александр Бортников утверждал, что непосредственное отношение к теракту в «Крокусе» имеет военная разведка Украины, а вербовщиками исполнителей нападения были участники террористической организации «Вилаят Хорасан».

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