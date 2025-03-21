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В Стамбуле и Анкаре столкновения
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В Стамбуле и Анкаре столкновения

У Трампа анонсируют: Новые страны присоединятся к «Авраамовым соглашениям»

10:42 206

Новые государства могут стать участниками «Авраамовых соглашений» и нормализовать отношения с Израилем, заявил спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф в интервью журналисту Такеру Карлсону.

«Мы считаем, что вскоре объявим о присоединении нескольких новых стран к «Авраамовым соглашениям». Это станет возможным благодаря решению проблемы Газы, которая является предварительным условием для нормализации отношений», - сказал Уиткофф.

Он обратил внимание на важную роль наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда, назвав его «выдающимся лидером». «Если мы решим проблему Газы, это создаст условия для нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем», - заявил Уиткофф.

«Авраамовы соглашения» были достигнуты в 2020 году в ходе предыдущего президентского срока Трампа. Это серия договоров о нормализации отношений Израиля с ОАЭ и Бахрейном. Впоследствии о нормализации отношений с Израилем объявили Судан и Марокко. До заключения этих соглашений у еврейского государства из арабских стран были дипломатические отношения только с Египтом и Иорданией. 

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