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В Стамбуле и Анкаре столкновения
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В Стамбуле и Анкаре столкновения

Поручение Ильхама Алиева: в Кыргызстан направлено десять пожарных автомобилей

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10:53 3119

В соответствии с поручением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева Министерством по чрезвычайным ситуациям в Кыргызскую Республику направлена материально-техническая помощь.

Гуманитарная помощь, отправленная паромом из Бакинского международного морского торгового порта, состоит из 10 пожарных автомобилей специального назначения марки КамАЗ. Техника направлена для поддержки укрепления материально-технической базы МЧС Кыргызской Республики и имеет все необходимые технические параметры для эффективной борьбы с пожарами.

Так, пожарные автомобили, обладающие большой водоемкостью и возможностью перевозки личного состава в количестве 6 человек, отличаются не только высокой производительностью в борьбе с пожарами в условиях бездорожья, особенно на сложных и труднопроходимых участках рельефа, но и надежностью, удобством в эксплуатации и обслуживании.

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Поручение Ильхама Алиева: в Кыргызстан направлено десять пожарных автомобилей
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В Стамбуле и Анкаре столкновения
В Стамбуле и Анкаре столкновения видео; обновлено 03:56
03:56 30172
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