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В Стамбуле и Анкаре столкновения

Главный аэропорт Британии возобновил полеты

11:06 578

Лондонский аэропорт Хитроу возобновил рейсы после того, как в нем на сутки было отключено электричество из-за пожара на электроподстанции в Норт-Хайде в Хейсе, Западный Лондон.

Об этом сообщила пресс-служба аэропорта в своем Х.

При этом руководство компании порекомендовало пассажирам уточнять информацию о рейсах у авиакомпаний, прежде чем отправляться в аэропорт.

В пятницу, 21 марта, в связи с приостановкой полетов руководству аэропорта пришлось отменить или перенаправить более 1000 рейсов. По информации BBC News, пострадали около 200 тыс. пассажиров.

Аэропорт Хитроу — крупнейший британский аэропорт, один из самых загруженных авиационных центров мира. Перебои в работе вызвали вопросы об устойчивости Хитроу и о том, почему он оказался зависим от одной электроподстанции. Главный исполнительный директор компании Томас Уолдбай назвал перебои в работе аэропорта «беспрецедентными». Причина пожара неизвестна, к расследованию подключилась контртеррористическая полиция, пишет BBC. Международная ассоциация грузовых авиаперевозчиков раскритиковала руководство «Хитроу» за то, что у него не оказалось запасного рабочего плана на случай экстренной ситуации.

В заявлении компании National Grid, занимавшейся устранением последствий пожара, говорится, что была произведена перенастройка сети от пострадавшей подстанции, что позволило восстановить подачу электричества потребителям, в том числе и в аэропорт «Хитроу».

Последний раз «Хитроу» полностью закрывался в 2010 году — из-за извержения исландского вулкана Эйяфьятлайокудль, который выбросил огромный столб пепла на много километров в атмосферу.

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