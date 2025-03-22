Главный аэропорт Британии возобновил полеты

Лондонский аэропорт Хитроу возобновил рейсы после того, как в нем на сутки было отключено электричество из-за пожара на электроподстанции в Норт-Хайде в Хейсе, Западный Лондон.

Об этом сообщила пресс-служба аэропорта в своем Х.

При этом руководство компании порекомендовало пассажирам уточнять информацию о рейсах у авиакомпаний, прежде чем отправляться в аэропорт.