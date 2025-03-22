USD 1.7000
EUR 1.8582
RUB 2.0804
Подписаться на уведомления
В Стамбуле и Анкаре столкновения
Новость дня
В Стамбуле и Анкаре столкновения

Очередное предупреждение МВД

11:20 1832

Министерство внутренних дел в очередной раз обратилось к гражданам Азербайджана в связи с киберпреступлениями.

В обращении говорится, что киберпреступники с каждым днем совершенствуют методы, используемые для реализации своих преступных намерений: «Они различными способами создают профили от имени людей в социальных сетях, совершают мошенничество, используя киберметоды для идентификации номеров в WhatsApp и Telegram. Могут поступить сообщения на ваши аккаунты в соцсетях или на номер мобильного телефона от людей, которых считаете друзьями, близкими или знакомыми, с просьбой одолжить деньги. Фотография профиля, имя, фамилия совпадают. Вы не отказываете в просьбе, переводите деньги на отправленный им карточный счет. Через несколько минут позвонив или написав и спросив: «Деньги поступили на карту?», либо видите, что данная страница заблокирована, либо до номера, который, по всей видимости, совпадает с номером вашего друга, не доходят звонки. Когда вы находите в своих контактах номер, по которому всегда звоните, и разговариваете с другом, оказывается, что он не просил у вас взаймы и даже не знает об этом».

В ведомстве обратили внимание, что «в последние месяцы участились случаи кражи финансовых средств с использованием упомянутого метода - то есть путем идентификации схожих аккаунтов и номеров», и призвали граждан к бдительности.

Революция ради новой диктатуры
Революция ради новой диктатуры 100 строк философа
11:32 2279
Франция с Италией предали Украину, Эрдоган угрожает митингующим… А США готовят большую сделку с Россией
Франция с Италией предали Украину, Эрдоган угрожает митингующим… А США готовят большую сделку с Россией объектив haqqin.az
02:33 7479
Поручение Ильхама Алиева: в Кыргызстан направлено десять пожарных автомобилей
Поручение Ильхама Алиева: в Кыргызстан направлено десять пожарных автомобилей фото
10:53 3121
У Трампа анонсируют: Новые страны присоединятся к «Авраамовым соглашениям»
У Трампа анонсируют: Новые страны присоединятся к «Авраамовым соглашениям»
10:42 2952
У Трампа вспомнили «референдумы» и назвали Крым и «четыре региона» «ключевыми проблемами»
У Трампа вспомнили «референдумы» и назвали Крым и «четыре региона» «ключевыми проблемами»
10:16 2388
Власти Украины «согласились» провести выборы
Власти Украины «согласились» провести выборы заявил Уиткофф
09:37 3293
Рассказ о том, как Путин за Трампа молился
Рассказ о том, как Путин за Трампа молился
09:05 2622
Как чекисты с диссидентами свергают режимы
Как чекисты с диссидентами свергают режимы былое и думы
21 мартa 2025, 20:21 7567
Дать отпор Путину. Но на словах
Дать отпор Путину. Но на словах война миров
03:29 4919
Уточняем место Азербайджана в газовой схеме Украины и Европы
Уточняем место Азербайджана в газовой схеме Украины и Европы наши подробности
02:51 3318
В Стамбуле и Анкаре столкновения
В Стамбуле и Анкаре столкновения видео; обновлено 03:56
03:56 30174

ЭТО ВАЖНО

Революция ради новой диктатуры
Революция ради новой диктатуры 100 строк философа
11:32 2279
Франция с Италией предали Украину, Эрдоган угрожает митингующим… А США готовят большую сделку с Россией
Франция с Италией предали Украину, Эрдоган угрожает митингующим… А США готовят большую сделку с Россией объектив haqqin.az
02:33 7479
Поручение Ильхама Алиева: в Кыргызстан направлено десять пожарных автомобилей
Поручение Ильхама Алиева: в Кыргызстан направлено десять пожарных автомобилей фото
10:53 3121
У Трампа анонсируют: Новые страны присоединятся к «Авраамовым соглашениям»
У Трампа анонсируют: Новые страны присоединятся к «Авраамовым соглашениям»
10:42 2952
У Трампа вспомнили «референдумы» и назвали Крым и «четыре региона» «ключевыми проблемами»
У Трампа вспомнили «референдумы» и назвали Крым и «четыре региона» «ключевыми проблемами»
10:16 2388
Власти Украины «согласились» провести выборы
Власти Украины «согласились» провести выборы заявил Уиткофф
09:37 3293
Рассказ о том, как Путин за Трампа молился
Рассказ о том, как Путин за Трампа молился
09:05 2622
Как чекисты с диссидентами свергают режимы
Как чекисты с диссидентами свергают режимы былое и думы
21 мартa 2025, 20:21 7567
Дать отпор Путину. Но на словах
Дать отпор Путину. Но на словах война миров
03:29 4919
Уточняем место Азербайджана в газовой схеме Украины и Европы
Уточняем место Азербайджана в газовой схеме Украины и Европы наши подробности
02:51 3318
В Стамбуле и Анкаре столкновения
В Стамбуле и Анкаре столкновения видео; обновлено 03:56
03:56 30174
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться