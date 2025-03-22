Очередное предупреждение МВД

В обращении говорится, что киберпреступники с каждым днем совершенствуют методы, используемые для реализации своих преступных намерений: «Они различными способами создают профили от имени людей в социальных сетях, совершают мошенничество, используя киберметоды для идентификации номеров в WhatsApp и Telegram. Могут поступить сообщения на ваши аккаунты в соцсетях или на номер мобильного телефона от людей, которых считаете друзьями, близкими или знакомыми, с просьбой одолжить деньги. Фотография профиля, имя, фамилия совпадают. Вы не отказываете в просьбе, переводите деньги на отправленный им карточный счет. Через несколько минут позвонив или написав и спросив: «Деньги поступили на карту?», либо видите, что данная страница заблокирована, либо до номера, который, по всей видимости, совпадает с номером вашего друга, не доходят звонки. Когда вы находите в своих контактах номер, по которому всегда звоните, и разговариваете с другом, оказывается, что он не просил у вас взаймы и даже не знает об этом».

В ведомстве обратили внимание, что «в последние месяцы участились случаи кражи финансовых средств с использованием упомянутого метода - то есть путем идентификации схожих аккаунтов и номеров», и призвали граждан к бдительности.