Революция ради новой диктатуры

Сайт Meduza взял интервью у молодого человека по имени Абдуррахман, живущего в сирийском городе Дераа. Он был одним из участников событий марта 2011 года, положивших начало протестам против власти Башара Асада, – одним из школьников, которые написали на стене: «Твоя очередь, доктор!». За что они были арестованы и подвергнуты пыткам. Известие об этом всколыхнуло весь город. Дальнейший ход событий известен — Сирия погрузилась в хаос кровопролитной гражданской войны, длившейся долгие тринадцать лет. Теперь нет ни Асада, ни той Сирии, что была раньше. Но когда журналист спросил у молодого человека, чувствует ли он себя счастливым, Абдуррахман ответил: «Нет, я несчастлив! Моя страна превратилась в руины. Лучше бы мы тогда ничего не писали».

Примерно в то же время тунисский уличный торговец Мухаммед Буазизи поджег себя из-за унижений, которым его подвергла женщина-полицейская. Аутодафе Буазизи вызвало в Тунисе волну массовых протестов, в результате которых был свергнут президент Бен Али, управлявший страной на протяжении 35 лет. Впоследствии американский журнал Time назвал Мухаммеда Буазизи «Человеком года». Но, несмотря на «победу революции» в Тунисе, полицейская, из-за которой Буазизи покончил с собой, не только не была уволена, но даже получила повышение. А тунисцев в итоге охватила апатия и усталость, которые на долгие годы обеспечили стране… относительное спокойствие. Вот так народные восстания, лишенные созидательной идеологии, организации и стратегии, сменяют правительства, но не приносят победы самим народам. Их статус-кво не восстанавливается. Мало того, ситуация становится еще хуже.

Сбывается прогноз Альбера Камю, который еще в 1948 году написал: «Самое странное в том, что для большинства людей в будущем просто нет места. Жизнь у подножия стены — это собачья жизнь. Те, кто сейчас поступает в мастерские и факультеты, с каждым днем живут все более по-собачьи и так же будут жить дальше...». Увы, в наше время сбываются не утопии, а антиутопии. Философы-энциклопедисты XVIII века верили в силу науки и гуманизма. По счастью они не знали, что символом последующих эпох станет архаическая агрессия. «Государство» Платона, «Город Солнца» Кампанеллы, «Утопия» Томаса Мора, труды Сен-Симона, роман «Что делать?» Николая Чернышевского вдохновляли целые поколения борцов, служа им учебниками жизни. Но ни один из этих идеалов так и не воплотился в реальность.

Зато стали явью «Антихрист» Ницше, «Восстание масс» Ортеги-и-Гассета, «Процесс» Кафки… Циничная фраза «Мы рождены, чтобы воплощать Кафку» обрела пугающее правдоподобие. XX век прошел под звездами романов «Мы» Замятина, «Скотного двора» Оруэлла, «451 градуса по Фаренгейту» Брэдбери. А в XXI-м реальность романа Хаксли «О, дивный новый мир» окончательно вытеснила из памяти и надежд лучезарные фантазии братьев Вайнеров, рассуждавших о наступлении «Эры милосердия». Антиутопии в романах добавили новые детали к новой реальности. Впрочем, только ли в литературе? Кино также выступило в роли предвестника мрачного, депрессивного будущего. Сначала никто в это не верил. «Зачем сгущать краски?!» — восклицали оптимисты. Но в конце концов самые темные прогнозы сбылись. То, что наш разум отвергал, случилось. Причем массово, в глобальном масштабе, постепенно становясь обыденностью.

Когда в Ираке и Сирии неожиданно появилась армия палачей, назвавшая себя «Исламским государством» (ИГИЛ), и начала захватывать города; большинство, еще не забывшее, что такое культура и гуманизм, искренне недоумевало: «Откуда они вообще взялись?». Такое впечатление, что «государство», созданное полковником Курцем в фильме Фрэнсиса Форда Копполы «Апокалипсис сегодня», «Исламское государство» использовало на Ближнем Востоке в качестве шаблона. В этом смысле Коппола вправе считать себя провидцем, хотя вряд ли его это порадовало бы. Само название фильма «Апокалипсис сегодня» напоминает знаменитую фразу Альбера Камю в «Падении»: «Не ждите Страшного суда. Он происходит каждый день». Апокалипсис, созданный людьми, мы ежедневно наблюдаем по телевизору, читаем о нем на интернет-сайтах. И с каждым днем он обретает все более привычные, банальные черты. Он становится тиражируемым контентом, превращается в рейтинги просмотров, в цифры аудитории, а медиа соревнуются в распространении отвратительных и ужасающих видеозаписей.

Апокалипсис, который для Копполы был плодом творческого воображения, в наше время оброс бытовыми деталями и стал рутиной. А человечество, как ни в чем не бывало, продолжает радоваться, любить, мечтать, строить планы, словом, вести привычный обывательский образ жизни. Будто похоронный звон звучит для кого-то другого, словно Ирак, Сирия и Газа — это где-то в другой Солнечной системе. Но на самом деле этот ужас уже в наших умах, он стал повседневной реальностью на планете Земля, где культура и наука, этика и гуманизм постепенно уступают место мракобесию. Коппола показал нам зародыши и механизм того, что происходит в наше время. «Апокалипсис сегодня» вышел на экраны в 1979 году — в то время в Камбодже уже пришли к власти «красные кхмеры», которые устроили геноцид, уничтожив три миллиона соотечественников, после чего были свергнуты вьетнамскими коммунистами и бежали в джунгли. Этих массовых убийц США и Франция продолжали поддерживать и защищать вплоть до 1996 года. Таким образом, хронологически фильм Копполы совпал с геноцидом в Камбодже, создавая эффект предельного реализма.

Кроме того, по сюжету копполовского фильма, «ад» полковника Курца тоже находился в Камбодже. Случайность? Вряд ли. Во время войны США с Вьетнамом Камбоджа, официально не участвовавшая в конфликте, стала жертвой чудовищных бомбардировок американской авиации, сбросившей на нее больше бомб, чем союзники по антигитлеровской коалиции сбросили на нацистскую Германию за четыре года Второй мировой войны. И этот ужас просто не мог не зажечь «зеленый свет» Полу Поту и Йенгу Сари. «Гуманитарное вторжение» Запада в Ирак также сопровождалось гибелью более миллиона человек и массовым исходом миллионов беженцев. Так что, в условиях такого хаоса и террора появление ИГИЛ было всего лишь вопросом времени. И вот время пришло. У Ближнего Востока появился свой полковник Курц.