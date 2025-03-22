Революция ради новой диктатуры
Сайт Meduza взял интервью у молодого человека по имени Абдуррахман, живущего в сирийском городе Дераа. Он был одним из участников событий марта 2011 года, положивших начало протестам против власти Башара Асада, – одним из школьников, которые написали на стене: «Твоя очередь, доктор!». За что они были арестованы и подвергнуты пыткам.
Известие об этом всколыхнуло весь город. Дальнейший ход событий известен — Сирия погрузилась в хаос кровопролитной гражданской войны, длившейся долгие тринадцать лет.
Теперь нет ни Асада, ни той Сирии, что была раньше. Но когда журналист спросил у молодого человека, чувствует ли он себя счастливым, Абдуррахман ответил:
«Нет, я несчастлив! Моя страна превратилась в руины. Лучше бы мы тогда ничего не писали».
Примерно в то же время тунисский уличный торговец Мухаммед Буазизи поджег себя из-за унижений, которым его подвергла женщина-полицейская. Аутодафе Буазизи вызвало в Тунисе волну массовых протестов, в результате которых был свергнут президент Бен Али, управлявший страной на протяжении 35 лет.
Впоследствии американский журнал Time назвал Мухаммеда Буазизи «Человеком года». Но, несмотря на «победу революции» в Тунисе, полицейская, из-за которой Буазизи покончил с собой, не только не была уволена, но даже получила повышение. А тунисцев в итоге охватила апатия и усталость, которые на долгие годы обеспечили стране… относительное спокойствие.
Вот так народные восстания, лишенные созидательной идеологии, организации и стратегии, сменяют правительства, но не приносят победы самим народам. Их статус-кво не восстанавливается. Мало того, ситуация становится еще хуже.
Сбывается прогноз Альбера Камю, который еще в 1948 году написал: «Самое странное в том, что для большинства людей в будущем просто нет места. Жизнь у подножия стены — это собачья жизнь. Те, кто сейчас поступает в мастерские и факультеты, с каждым днем живут все более по-собачьи и так же будут жить дальше...».
Увы, в наше время сбываются не утопии, а антиутопии.
Философы-энциклопедисты XVIII века верили в силу науки и гуманизма. По счастью они не знали, что символом последующих эпох станет архаическая агрессия.
«Государство» Платона, «Город Солнца» Кампанеллы, «Утопия» Томаса Мора, труды Сен-Симона, роман «Что делать?» Николая Чернышевского вдохновляли целые поколения борцов, служа им учебниками жизни. Но ни один из этих идеалов так и не воплотился в реальность.
Зато стали явью «Антихрист» Ницше, «Восстание масс» Ортеги-и-Гассета, «Процесс» Кафки… Циничная фраза «Мы рождены, чтобы воплощать Кафку» обрела пугающее правдоподобие.
XX век прошел под звездами романов «Мы» Замятина, «Скотного двора» Оруэлла, «451 градуса по Фаренгейту» Брэдбери. А в XXI-м реальность романа Хаксли «О, дивный новый мир» окончательно вытеснила из памяти и надежд лучезарные фантазии братьев Вайнеров, рассуждавших о наступлении «Эры милосердия».
Антиутопии в романах добавили новые детали к новой реальности. Впрочем, только ли в литературе? Кино также выступило в роли предвестника мрачного, депрессивного будущего.
Сначала никто в это не верил. «Зачем сгущать краски?!» — восклицали оптимисты. Но в конце концов самые темные прогнозы сбылись. То, что наш разум отвергал, случилось. Причем массово, в глобальном масштабе, постепенно становясь обыденностью.
Когда в Ираке и Сирии неожиданно появилась армия палачей, назвавшая себя «Исламским государством» (ИГИЛ), и начала захватывать города; большинство, еще не забывшее, что такое культура и гуманизм, искренне недоумевало: «Откуда они вообще взялись?».
Такое впечатление, что «государство», созданное полковником Курцем в фильме Фрэнсиса Форда Копполы «Апокалипсис сегодня», «Исламское государство» использовало на Ближнем Востоке в качестве шаблона. В этом смысле Коппола вправе считать себя провидцем, хотя вряд ли его это порадовало бы.
Само название фильма «Апокалипсис сегодня» напоминает знаменитую фразу Альбера Камю в «Падении»: «Не ждите Страшного суда. Он происходит каждый день».
Апокалипсис, созданный людьми, мы ежедневно наблюдаем по телевизору, читаем о нем на интернет-сайтах. И с каждым днем он обретает все более привычные, банальные черты. Он становится тиражируемым контентом, превращается в рейтинги просмотров, в цифры аудитории, а медиа соревнуются в распространении отвратительных и ужасающих видеозаписей.
Апокалипсис, который для Копполы был плодом творческого воображения, в наше время оброс бытовыми деталями и стал рутиной.
А человечество, как ни в чем не бывало, продолжает радоваться, любить, мечтать, строить планы, словом, вести привычный обывательский образ жизни. Будто похоронный звон звучит для кого-то другого, словно Ирак, Сирия и Газа — это где-то в другой Солнечной системе.
Но на самом деле этот ужас уже в наших умах, он стал повседневной реальностью на планете Земля, где культура и наука, этика и гуманизм постепенно уступают место мракобесию.
Коппола показал нам зародыши и механизм того, что происходит в наше время. «Апокалипсис сегодня» вышел на экраны в 1979 году — в то время в Камбодже уже пришли к власти «красные кхмеры», которые устроили геноцид, уничтожив три миллиона соотечественников, после чего были свергнуты вьетнамскими коммунистами и бежали в джунгли.
Этих массовых убийц США и Франция продолжали поддерживать и защищать вплоть до 1996 года. Таким образом, хронологически фильм Копполы совпал с геноцидом в Камбодже, создавая эффект предельного реализма.
Кроме того, по сюжету копполовского фильма, «ад» полковника Курца тоже находился в Камбодже. Случайность? Вряд ли.
Во время войны США с Вьетнамом Камбоджа, официально не участвовавшая в конфликте, стала жертвой чудовищных бомбардировок американской авиации, сбросившей на нее больше бомб, чем союзники по антигитлеровской коалиции сбросили на нацистскую Германию за четыре года Второй мировой войны. И этот ужас просто не мог не зажечь «зеленый свет» Полу Поту и Йенгу Сари.
«Гуманитарное вторжение» Запада в Ирак также сопровождалось гибелью более миллиона человек и массовым исходом миллионов беженцев. Так что, в условиях такого хаоса и террора появление ИГИЛ было всего лишь вопросом времени.
И вот время пришло. У Ближнего Востока появился свой полковник Курц.
Коппола снял фильм по мотивам повести Джозефа Конрада «Сердце тьмы». Само название символично - сердцем тьмы могли бы быть и полковник Курц, и аль-Багдади.
Последними словами Курца были: «Ужас! Ужас!». А в прощальном письме он пишет: «Бомбите! Уничтожьте их всех!».
Но даже этот безжалостный персонаж испытывает в итоге отвращение к вакханалии крови и пыток, которую сам же создал.
Разумеется, эти мрачные эксперименты неизбежно заканчиваются уничтожением. Но кто сможет подсчитать цену, которую приходится за это платить? Ведь те, кто разрушает одно «сердце тьмы», всегда готовы создать новое…