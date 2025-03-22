Имамоглу дает показания, а его сторонники идут в тюрьму

Отмечается, что градоначальник Стамбула дает показания в Управлении по борьбе с терроризмом.

Задержанный мэр Стамбула Экрем Имамоглу сегодня утром начал давать показания в рамках расследования дела о терроризме. Об этом сообщает Hürriyet.

Газета Sözcü сообщает, что показания дают одновременно все задержанные в рамках этого разбирательства. Процедура началась в 10:00 (в 11:00 по бакинскому времени) и продлится несколько часов.

Тем временем в Измире полиция задержала 123 человека, которых подозревают в нападении на сотрудников правоохранительных органов с камнями, палками и бутылками с зажигательной смесью. Сообщается, что задержанные перекрывали дороги, переворачивая мусорные контейнеры в ходе несанкционированной акции протеста против задержания Экрема Имамоглу.

Репортер CNN Türk Мерве Токаз сообщила, что в здании Дворца правосудия, куда вечером субботы по окончании дачи показаний доставят мэра, усилили меры безопасности, привлечено много сотрудников правоохранительных органов. По ее словам, сотрудники службы безопасности не допускают иностранцев в здание суда. Территория здания суда перекрыта. Собрания и шествия там запрещены. Тридцать прокуроров выслушают показания 90 задержанных, которые начнутся в 21:00.

Другой корреспондент CNN Türk рассказал, что находится перед зданием мэрии Стамбула, где накануне прошли многотысячные митинги протеста. В настоящее время в районе Сарачхане тихо. Приняты меры безопасности. Улицы и проспекты перекрыты.