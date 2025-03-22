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В Стамбуле и Анкаре столкновения
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В Стамбуле и Анкаре столкновения

Имамоглу дает показания, а его сторонники идут в тюрьму

о развитии ситуации
Отдел информации
12:04 1874

Задержанный мэр Стамбула Экрем Имамоглу сегодня утром начал давать показания в рамках расследования дела о терроризме. Об этом сообщает Hürriyet.

Отмечается, что градоначальник Стамбула дает показания в Управлении по борьбе с терроризмом.

Экрем Имамоглу

Газета Sözcü сообщает, что показания дают одновременно все задержанные в рамках этого разбирательства. Процедура началась в 10:00 (в 11:00 по бакинскому времени) и продлится несколько часов.

Тем временем в Измире полиция задержала 123 человека, которых подозревают в нападении на сотрудников правоохранительных органов с камнями, палками и бутылками с зажигательной смесью. Сообщается, что задержанные перекрывали дороги, переворачивая мусорные контейнеры в ходе несанкционированной акции протеста против задержания Экрема Имамоглу.

Репортер CNN Türk Мерве Токаз сообщила, что в здании Дворца правосудия, куда вечером субботы по окончании дачи показаний доставят мэра, усилили меры безопасности, привлечено много сотрудников правоохранительных органов. По ее словам, сотрудники службы безопасности не допускают иностранцев в здание суда. Территория здания суда перекрыта. Собрания и шествия там запрещены. Тридцать прокуроров выслушают показания 90 задержанных, которые начнутся в 21:00.

Другой корреспондент CNN Türk рассказал, что находится перед зданием мэрии Стамбула, где накануне прошли многотысячные митинги протеста. В настоящее время в районе Сарачхане тихо. Приняты меры безопасности. Улицы и проспекты перекрыты.

Столкновения участников демонстраций с полицией в Стамбуле в пятницу

21 марта мэр Стамбула Экрем Имамоглу на протяжении трех часов давал показания по делу о коррупции в мэрии мегаполиса, он отверг все обвинения, сообщил телеканал Sözçü TV. «Расследование направлено на клевету и совершение преступлений; в расследовании нет никакой логической, правовой или убедительной стороны», — сказал Имамоглу. Уточняется, что его показания заняли 121 страницу. В отношении мэра Стамбула и более ста сотрудников мэрии выдвинуты обвинения в хищении бюджетных средств, получении взяток, отмывании денег, проведении фиктивных тендеров и терроризме.

Оппозиционная Республиканская народная партия (РНП) вечером 22 марта планирует снова собрать многотысячный митинг напротив здания мэрии Стамбула. Накануне там собралось более 200 тыс. человек. Председатель РНП Озгюр Озель заявил, что сторонники партии готовы в знак поддержки Имамоглу пойти шествием и к Дворцу правосудия, и на центральную площадь Таксим.

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