Месть Трампа

Президент США Дональд Трамп решил отозвать доступ к секретной информации у высокопоставленных чиновников администрации своего предшественника Джо Байдена, а также у членов его семьи. Соответствующий меморандум распространил Белый дом.

«Я пришел к выводу, что доступ к секретной информации следующих лиц более не отвечает национальным интересам: Энтони Блинкена, Джейкоба Салливана, Лизы Монако, Марка Заида, Нормана Эйзена, Летиции Джеймс, Элвина Брэгга, Эндрю Вайсмана, Хиллари Клинтон, Элизабет Чейни, Камалы Харрис, Адама Кинзингера, Фионы Хилл, Александра Виндмана, Джозефа Р. Байдена-младшего и любого другого члена семьи Джозефа Р. Байдена-младшего», — говорится в сообщении.

Кроме доступа к секретной информации, Трамп приказал лишить всех упомянутых права на посещение правительственных охраняемых объектов без сопровождения.

В начале февраля Трамп лишил доступа к секретным данным и самого экс-президента Байдена, объяснив решение «плохой памятью» предшественника. В том же месяце Reuters писало, что доступа к секретной информации лишились бывшие госсекретарь Блинкен и советник президента по нацбезопасности Салливан. Также в начале марта Трамп лишил доступа к секретным сведениям сотрудников юридической фирмы Perkins Coe, которая работала с исследователями, изучавшими «связи» Трампа с Россией во время президентской кампании 2016 года.

Бывшие президенты США получают разведывательные сводки, чтобы при необходимости консультировать действующих глав государства по вопросам национальной безопасности и внешней политики.