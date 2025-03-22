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В Стамбуле и Анкаре столкновения
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В Стамбуле и Анкаре столкновения

Папе предстоит заново учиться говорить

12:27 549

Папе Римскому Франциску, который лечится от воспаления легких, потребуется долгая реабилитация, заявил аргентинский кардинал Виктор Мануэл Фернандес.

Кардинал рассказал, что у него была возможность пообщаться с Папой. Сейчас понтифику «трудно говорить, но общее состояние его организма такое же, как и прежде», заявил Фернандес.

«Потребуется реабилитация, потому что после длительного времени при интенсивном потоке кислорода все высыхает, и тогда приходится практически заново учиться говорить», — рассказал кардинал, которого цитирует католическая газета Avvenire.

Папа Франциск в феврале был доставлен в римскую клинику Джемелли, где у него развилась двусторонняя пневмония. В конце февраля его состояние ухудшилось, понтифика подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В начале марта стало известно, что он идет на поправку. 7 марта Папа впервые обратился к верующим с момента госпитализации. 16 марта Ватикан опубликовал его первое с момента госпитализации фото. На этой неделе сообщалось, что состояние Папы Римского продолжает улучшаться.

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В Стамбуле и Анкаре столкновения
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03:56 30177
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