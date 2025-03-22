Папе предстоит заново учиться говорить

Кардинал рассказал, что у него была возможность пообщаться с Папой. Сейчас понтифику «трудно говорить, но общее состояние его организма такое же, как и прежде», заявил Фернандес.

«Потребуется реабилитация, потому что после длительного времени при интенсивном потоке кислорода все высыхает, и тогда приходится практически заново учиться говорить», — рассказал кардинал, которого цитирует католическая газета Avvenire.

Папа Франциск в феврале был доставлен в римскую клинику Джемелли, где у него развилась двусторонняя пневмония. В конце февраля его состояние ухудшилось, понтифика подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В начале марта стало известно, что он идет на поправку. 7 марта Папа впервые обратился к верующим с момента госпитализации. 16 марта Ватикан опубликовал его первое с момента госпитализации фото. На этой неделе сообщалось, что состояние Папы Римского продолжает улучшаться.