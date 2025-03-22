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В Стамбуле и Анкаре столкновения
Новость дня
В Стамбуле и Анкаре столкновения

Спецпредставитель Трампа говорит за Россию

12:39 538

У России нет планов нападать на европейские страны, заявил спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф в интервью журналисту Такеру Карлсону.

«Сто процентов нет. ...С какой целью?» — сказал Уиткофф, отвечая на вопрос, считает ли он, что Россия хочет «пройти маршем всю Европу».

17 февраля о том, что Россия «ни капельки» не угрожает НАТО, сказал и президент США Дональд Трамп.

19 марта ЕС представил «Белую книгу», посвященную развитию оборонной промышленности союза до 2030 года. В ней он назвал Россию «фундаментальной угрозой» и поставил своей целью ее сдерживание.

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В Стамбуле и Анкаре столкновения
В Стамбуле и Анкаре столкновения видео; обновлено 03:56
03:56 30178
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