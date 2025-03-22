Ким обещает помогать России в войне против Украины

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на встрече с находящимся в Пхеньяне с визитом секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу обсудил вопросы расширения и укрепления сотрудничества между двумя странами, в том числе по обеспечению безопасности. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Ким Чен Ын провел важный и взаимовыгодный разговор о перспективных работах по расширению и укреплению всестороннего обмена и содействия в разных сферах, включая сферу безопасности», - говорится в сообщении.

Стороны «обменялись мнениями руководства обеих стран по важным вопросам защиты интересов безопасности КНДР и РФ, а также международной справедливости, региональной и международной ситуации».

Северокорейский лидер назвал войну РФ против Украины «демонстрацией несгибаемой силы, патриотизма и справедливого дела»: «Ким Чен Ын заявил, что неизменная поддержка России в борьбе за защиту национального суверенитета, территориальной целостности и интересов безопасности останется неизменным выбором и решительной волей правительства КНДР и в будущем», - говорится в сообщении.