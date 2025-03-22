Китай может присоединиться к миротворцам в Украине

Китай обсуждает с Евросоюзом возможность участия в миротворческой миссии в Украине, пишет газета Welt am Sonntag со ссылкой на дипломатические источники.

Журналисты сообщают, что китайские представители провели в столице Бельгии неофициальные консультации, в ходе которых интересовались, как европейские страны отнесутся к такому сценарию.

«Присоединение Китая к «коалиции желающих» могло бы повысить вероятность того, что Россия согласится на присутствие миротворцев в Украине», - заявили в дипломатических кругах Брюсселя, подчеркнув, что этот вопрос остается «чрезвычайно чувствительным».