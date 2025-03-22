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В Стамбуле и Анкаре столкновения
Новость дня
В Стамбуле и Анкаре столкновения

Китай может присоединиться к миротворцам в Украине

12:54 209

Китай обсуждает с Евросоюзом возможность участия в миротворческой миссии в Украине, пишет газета Welt am Sonntag со ссылкой на дипломатические источники.

Журналисты сообщают, что китайские представители провели в столице Бельгии неофициальные консультации, в ходе которых интересовались, как европейские страны отнесутся к такому сценарию.

«Присоединение Китая к «коалиции желающих» могло бы повысить вероятность того, что Россия согласится на присутствие миротворцев в Украине», - заявили в дипломатических кругах Брюсселя, подчеркнув, что этот вопрос остается «чрезвычайно чувствительным».

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У Трампа вспомнили «референдумы» и назвали Крым и «четыре региона» «ключевыми проблемами»
10:16 2395
Власти Украины «согласились» провести выборы
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В Стамбуле и Анкаре столкновения
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03:56 30179
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