Экс-глава Совбеза США отвечает на вопрос haqqin.az: Как остановить Путина?
«Убедить Путина отказаться от его чрезмерных амбиций способна лишь политическая поддержка президента Трампа своих европейских союзников, а также безлимитные поставки боевой техники и оружия для Вооруженных сил Украины», - сказал в беседе с haqqin.az бывший заместитель помощника госсекретаря и экс-директор Совета национальной безопасности США Дэвид Меркель.
По его словам, политика президента Джо Байдена в отношении Украины была глубоко ошибочной.
«Байден больше боялся эскалации напряженности в российско-американских отношениях, нежели прекращения российской агрессии, - считает бывший директор Совета национальной безопасности США. - Он просто не понимал, насколько хрупким государством является современная Россия».
Дэвид Меркель убежден: если президент Дональд Трамп изменит свою нынешнюю позицию и переключится на активную поддержку Евросоюза и Украины, у Путина не останется другого пути, кроме урегулирования конфликта с Украиной за столом переговоров.
«Конечно, этот мир будет далек от идеального, но он все равно будет намного лучше, чем продолжение войны, - уверен Дэвид Меркель. - Просто в Москве должны увидеть решительность Белого дома в отношении Кремля».
Меркель считает абсолютно недопустимыми для США выход из НАТО и конфронтацию с европейскими союзниками.
«В течение двадцати пяти лет пребывания Путина у власти его главной целью было стремление вбить клин в отношения Европы и США, - подчеркнул Меркель. – Прекрасно понимая это, Соединенные Штаты не должны играть по нотам Кремля, а президент США не должен быть инструментом для достижения целей Владимира Путина».