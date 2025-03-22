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Экс-глава Совбеза США отвечает на вопрос haqqin.az: Как остановить Путина?

главный вопрос
Записал: Джейхун Наджафов, собкор
13:25 1926

«Убедить Путина отказаться от его чрезмерных амбиций способна лишь политическая поддержка президента Трампа своих европейских союзников, а также безлимитные поставки боевой техники и оружия для Вооруженных сил Украины», - сказал в беседе с haqqin.az бывший заместитель помощника госсекретаря и экс-директор Совета национальной безопасности США Дэвид Меркель.

По его словам, политика президента Джо Байдена в отношении Украины была глубоко ошибочной.

«Байден больше боялся эскалации напряженности в российско-американских отношениях, нежели прекращения российской агрессии, - считает бывший директор Совета национальной безопасности США. - Он просто не понимал, насколько хрупким государством является современная Россия».

Дэвид Меркель

Дэвид Меркель убежден: если президент Дональд Трамп изменит свою нынешнюю позицию и переключится на активную поддержку Евросоюза и Украины, у Путина не останется другого пути, кроме урегулирования конфликта с Украиной за столом переговоров.

«Конечно, этот мир будет далек от идеального, но он все равно будет намного лучше, чем продолжение войны, - уверен Дэвид Меркель. - Просто в Москве должны увидеть решительность Белого дома в отношении Кремля».

Меркель считает абсолютно недопустимыми для США выход из НАТО и конфронтацию с европейскими союзниками.

«В течение двадцати пяти лет пребывания Путина у власти его главной целью было стремление вбить клин в отношения Европы и США, - подчеркнул Меркель. – Прекрасно понимая это, Соединенные Штаты не должны играть по нотам Кремля, а президент США не должен быть инструментом для достижения целей Владимира Путина».

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