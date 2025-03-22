Экс-глава Совбеза США отвечает на вопрос haqqin.az: Как остановить Путина?

«Убедить Путина отказаться от его чрезмерных амбиций способна лишь политическая поддержка президента Трампа своих европейских союзников, а также безлимитные поставки боевой техники и оружия для Вооруженных сил Украины», - сказал в беседе с haqqin.az бывший заместитель помощника госсекретаря и экс-директор Совета национальной безопасности США Дэвид Меркель.

По его словам, политика президента Джо Байдена в отношении Украины была глубоко ошибочной.

«Байден больше боялся эскалации напряженности в российско-американских отношениях, нежели прекращения российской агрессии, - считает бывший директор Совета национальной безопасности США. - Он просто не понимал, насколько хрупким государством является современная Россия».