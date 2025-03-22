Москва не вернет Запорожскую АЭС ни Зеленскому, ни Трампу

Имущество Запорожской АЭС (захвачена РФ с марта 2022 года – ред.) принадлежит Российской Федерации, и правом эксплуатировать наделена российская компания АО ЭО ЗАЭС (АО «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС»). Ни президент США Дональд Трамп, ни президент Украины Владимир Зеленский «не имеют контроля над ней». Так заявил ТАСС «директор» атомной станции Юрий Черничук.

«Я могу одно сказать: практически со стопроцентной вероятностью ни у кого контроля над нашей станцией, естественно, не будет, как бы им этого не хотелось. … Вообще, я не знаю случаев, когда в результате каких-либо переговоров происходило нечто подобное. Эта станция принадлежит Российской Федерации, управляться она будет нами и эксплуатироваться в соответствии с российскими законами и нормами», - утверждает Черничук.

Ранее Вашингтон по итогам телефонного разговора американского лидера Дональда Трампа и Владимира Зеленского сообщил, что США могли бы помогать Украине в вопросе эксплуатации ее атомных электростанций. В документе говорится, что владение этими станциями американской стороной стало бы лучшей защитой для этой инфраструктуры. Позже Владимир Зеленский заявил, что речь в разговоре с Трампом шла о Запорожской АЭС, расположенной в городе Энергодар Запорожской области Украины.

Запорожская АЭС - крупнейшая атомная электростанция в Европе, имеет 6 энергоблоков суммарной мощностью в 6 гигаватт.