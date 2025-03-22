Украинцы продвигаются в России, россияне — в Украине

Украинские войска незначительно продвинулись в западной части Белгородской области РФ. Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики со ссылкой на российских военкоров сообщают, что украинские войска продвигались на участке, расположенном на юго-запад от Демидовки (на северо-запад от города Белгород вдоль международной границы). Российские источники заявляли, что небольшие группы украинской пехоты атакуют возле Демидовки, Графовки (к юго-востоку от Демидовки) и Прилесья.

В то же время в отчете института отмечается, что российские войска продвинулись на севере Сумской области.

Ранее 20 марта президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Россия накапливает войска на Сумском направлении, пытаясь вытеснить Силы обороны из Курской области.

ISW ранее сообщил, что Силы обороны Украины в минувшие дни продвинулись в Белгородскую область РФ, однако непонятно, удерживают ли они позиции там до сих пор.