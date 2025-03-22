Сербия: «Цветная революция» не пройдет. Спасибо Путину

Об этом заявил вице-премьер Сербии Александар Вулин на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу.

Сербские власти не позволят провести «цветную революцию» спецслужбам Запада, которые «стоят за протестами» в Белграде.

«В Белграде происходит цветная революция. И это неразрывно связано с нашей позицией в отношении РФ. За цветной революцией в Сербии стоят западные спецслужбы, которые хотели бы привести к власти в Сербии другое правительство. Мы этого не позволим», - сказал зампредседателя сербского правительства.

Вулин поблагодарил Шойгу и лично президента России Владимира Путина за их «отношение и позицию» на фоне текущих событий: «Ваша незыблемая поддержка легитимных властей Сербии очень много значит для нас».

Вулин также заявил, что Сербия совершила «ошибку», проголосовав в поддержку антироссийской резолюции по Украине в Генассамблее ООН. Официальный Белград ее признает, потому что не хочет «обидеть друзей».

«Ошибка, которая случилась при голосовании в Генеральной Ассамблее ООН, как вам известно, исправлена. Для нас намного легче ошибку признать, чем обидеть своих друзей», - сказал он.

В Сербии организованные студентами протесты не прекращаются с ноября 2024 года, когда 15 человек погибли в результате обрушения козырька на вокзале в Нови Саде. В прошедшую субботу сотни тысяч человек со всей Сербии провели в Белграде крупнейшую акцию протеста против коррупции.