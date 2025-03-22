USD 1.7000
EUR 1.8582
RUB 2.0804
Подписаться на уведомления
В Турции арестовывают сотни людей
Новость дня
В Турции арестовывают сотни людей

Спецпредставитель Трампа о принципах решения и конфликте между Азербайджаном и Арменией

14:52 1056

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф в интервью журналисту Такеру Карлсону рассказал о стратегии США по решению конфликтов в разных точках мира, намекнув на участие Вашингтона в армяно-азербайджанском урегулировании.

По словам Уиткоффа, если нет уверенности в том, что конфликт можно разрешить путем диалога, «зачем мне тратить свое время? Или время Соединенных Штатов?».

«И, что еще хуже, зачем мне приходить к президенту и рекомендовать ему, что мы могли бы закончить что-то диалогом, а потом эффективно действовать, а потом мы не сможем быть настолько эффективными?» - заявил спецпредставитель президента США.

Уиткофф считает, что «это плохой политический рецепт, если я не участвую в этом деле, не делаю своего рода оценок, чтобы иметь возможность вернуться к президенту и сказать: «Я думаю, мы можем закончить диалог», но это не так. Кстати, эти расчеты будут такими же с иранцами, такими же с русскими и украинцами. И они будут одинаковыми с Азербайджаном и Арменией».

Задержан телохранитель Али Керимли
Задержан телохранитель Али Керимли
14:55 931
Экс-глава Совбеза США отвечает на вопрос haqqin.az: Как остановить Путина?
Экс-глава Совбеза США отвечает на вопрос haqqin.az: Как остановить Путина? главный вопрос
13:25 1933
Дать отпор Путину. Но на словах
Дать отпор Путину. Но на словах война миров; все еще актуально
03:29 5512
Сербия: «Цветная революция» не пройдет. Спасибо Путину
Сербия: «Цветная революция» не пройдет. Спасибо Путину
14:32 904
Украинцы продвигаются в России, россияне — в Украине
Украинцы продвигаются в России, россияне — в Украине
14:10 1780
В Турции арестовывают сотни людей
В Турции арестовывают сотни людей о развитии ситуации; обновлено 13:23
13:26 4902
Уточняем место Азербайджана в газовой схеме Украины и Европы
Уточняем место Азербайджана в газовой схеме Украины и Европы наши подробности
02:51 3756
Революция ради новой диктатуры
Революция ради новой диктатуры 100 строк философа
11:32 3978
Франция с Италией предали Украину, Эрдоган угрожает митингующим… А США готовят большую сделку с Россией
Франция с Италией предали Украину, Эрдоган угрожает митингующим… А США готовят большую сделку с Россией объектив haqqin.az
02:33 8128
Поручение Ильхама Алиева: в Кыргызстан направлено десять пожарных автомобилей
Поручение Ильхама Алиева: в Кыргызстан направлено десять пожарных автомобилей фото
10:53 4561
У Трампа анонсируют: Новые страны присоединятся к «Авраамовым соглашениям»
У Трампа анонсируют: Новые страны присоединятся к «Авраамовым соглашениям»
10:42 4209

ЭТО ВАЖНО

Задержан телохранитель Али Керимли
Задержан телохранитель Али Керимли
14:55 931
Экс-глава Совбеза США отвечает на вопрос haqqin.az: Как остановить Путина?
Экс-глава Совбеза США отвечает на вопрос haqqin.az: Как остановить Путина? главный вопрос
13:25 1933
Дать отпор Путину. Но на словах
Дать отпор Путину. Но на словах война миров; все еще актуально
03:29 5512
Сербия: «Цветная революция» не пройдет. Спасибо Путину
Сербия: «Цветная революция» не пройдет. Спасибо Путину
14:32 904
Украинцы продвигаются в России, россияне — в Украине
Украинцы продвигаются в России, россияне — в Украине
14:10 1780
В Турции арестовывают сотни людей
В Турции арестовывают сотни людей о развитии ситуации; обновлено 13:23
13:26 4902
Уточняем место Азербайджана в газовой схеме Украины и Европы
Уточняем место Азербайджана в газовой схеме Украины и Европы наши подробности
02:51 3756
Революция ради новой диктатуры
Революция ради новой диктатуры 100 строк философа
11:32 3978
Франция с Италией предали Украину, Эрдоган угрожает митингующим… А США готовят большую сделку с Россией
Франция с Италией предали Украину, Эрдоган угрожает митингующим… А США готовят большую сделку с Россией объектив haqqin.az
02:33 8128
Поручение Ильхама Алиева: в Кыргызстан направлено десять пожарных автомобилей
Поручение Ильхама Алиева: в Кыргызстан направлено десять пожарных автомобилей фото
10:53 4561
У Трампа анонсируют: Новые страны присоединятся к «Авраамовым соглашениям»
У Трампа анонсируют: Новые страны присоединятся к «Авраамовым соглашениям»
10:42 4209
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться