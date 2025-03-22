Спецпредставитель Трампа о принципах решения и конфликте между Азербайджаном и Арменией

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф в интервью журналисту Такеру Карлсону рассказал о стратегии США по решению конфликтов в разных точках мира, намекнув на участие Вашингтона в армяно-азербайджанском урегулировании.

По словам Уиткоффа, если нет уверенности в том, что конфликт можно разрешить путем диалога, «зачем мне тратить свое время? Или время Соединенных Штатов?».

«И, что еще хуже, зачем мне приходить к президенту и рекомендовать ему, что мы могли бы закончить что-то диалогом, а потом эффективно действовать, а потом мы не сможем быть настолько эффективными?» - заявил спецпредставитель президента США.

Уиткофф считает, что «это плохой политический рецепт, если я не участвую в этом деле, не делаю своего рода оценок, чтобы иметь возможность вернуться к президенту и сказать: «Я думаю, мы можем закончить диалог», но это не так. Кстати, эти расчеты будут такими же с иранцами, такими же с русскими и украинцами. И они будут одинаковыми с Азербайджаном и Арменией».