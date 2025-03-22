Задержан телохранитель Али Керимли

В социальных сетях распространилась информация о задержании телохранителя председателя Партии народного фронта Али Керимли - Кенана Зейналова.

Как стало известно haqqin.az, 21 марта, около 20:00, в полицию поступила информация о госпитализации 36-летнего жителя Баку Анара Рагимова с колото-резаными ранами в области живота.

В результате проведенных полицией мер задержан подозреваемый в совершении преступления 59-летний Кенан Зейналов. Инцидент произошел на почве личных отношений между указанными лицами. Возбуждено уголовное дело, идет расследование.

Начальник отдела по связям со СМИ и общественностью пресс-службы МВД Анар Гафаров подтвердил haqqin.az данную информацию.